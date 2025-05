Nieuwe hybrides voor Audi A6

De Audi A6 Limousine en Avant e-hybrid quattro zijn beide verkrijgbaar in twee vermogensniveaus, op basis van een 2.0 TFSI turbo-benzinemotor met een vermogen van 185 kW (252 pk) en een elektromotor die tot 105 kW levert. In de versies met 270 kW (367 pk) en 500 Newtonmeter aan systeemkoppel accelereren de Limousine en Avant in 5,3 seconden van 0 naar 100 km/u. De 220 kW (299 pk) en 450 Nm sterke uitvoeringen doen dat in 6,0 seconden. In beide gevallen noteren ze een topsnelheid van 250 km/u.

Het hart van de plug-in hybridetechnologie is de nieuwe hoogvoltaccu. Audi heeft de capaciteit ervan vergroot tot 25,9 kWh (netto 20,7 kWh), een winst van ongeveer 45 procent ten opzichte van zijn voorganger. Dit betekent dat zowel de Limousine als de Avant in theorie meer dan 100 kilometer puur elektrisch kan rijden. Het maximale AC-laadvermogen bedraagt nu 11 kW. Als de batterij helemaal leeg is, duurt het 2,5 uur om hem tot 100 procent op te laden.

Elektrisch rijden

De energie-recuperatie is eveneens verbeterd. De mate van terugwinning in de elektrische rijstand (EV-modus) kan met behulp van de hendels achter het stuurwiel worden ingesteld op drie verschillende niveaus. De A6 e-hybrid quattro rijdt zo lang mogelijk op elektrische energie om de beschikbare acculading volledig te benutten tot aan de bestemming van de bestuurder. De auto wint automatisch energie terug wanneer deze functie wordt geactiveerd. Hij doet dat onder meer op basis van routegegevens die zijn opgeslagen in het navigatiesysteem.

Het systeem beschikt over twee rijstanden: 'EV' en 'Hybride'. In de EV-stand rijdt de A6 e-hybrid quattro geheel op elektriciteit. In de hybridemodus houdt het managementsysteem indien nodig een bepaald laadniveau aan om voldoende stroom op te slaan voor later gebruik.

Achterwielbesturing

De Audi A6 e-hybrid quattro uitvoeringen leveren hun prestaties dankzij de geëlektrificeerde transmissie met dubbele koppeling in combinatie met quattro vierwielaandrijving. De achterwielbesturing, die standaard wordt geleverd op alle A6 e-hybrid quattro varianten, draagt hier ook aan bij. Deze achterwielbesturing maakt een dynamisch karakter mogelijk door de achterwielen tot vijf graden in tegengestelde richting van de voorwielen te laten sturen bij snelheden tot circa 60 km/u. Dit verkleint de draaicirkel, waardoor de auto wendbaarder wordt in stadsverkeer en krappe bochten. Bij gemiddelde en hogere snelheden sturen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen mee, voor een stabiel weggedrag.

Uitvoeringen

De Audi A6 e-hybrid quattro uitvoeringen zijn vanaf 8 mei te bestellen en te configureren op Audi.nl, net een keuze uit vier uitrustingen. De eerste drie, de Pro Line, Advanced edition en S-edition, zijn bekende A6 versies en beschikken standaard over de 220 kW (299 pk) sterke plug-in hybride aandrijflijn. De 270 kW (367 pk) versie is exclusief voorbehouden aan het nieuwe topmodel, de A6 S-edition Competition, die zich qua uitrusting nadrukkelijk onderscheidt door sportieve extra's. Voorbeelden zijn het optiekpakket zwart met zwarte exterieuraccenten, 19 inch lichtmetalen velgen met rode remzadels, een driespaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel en met schakelpaddels, plus elektrisch instelbare sportstoelen voor met viervoudig verstelbare lendensteunen.

Vanafprijzen Audi A6 e-hybrid quattro:

Audi A6 Limousine e-hybrid quattro Pro Line: € 69.990

Audi A6 Limousine e-hybrid quattro Advanced edition: € 71.990

Audi A6 Limousine e-hybrid quattro S edition: € 73.990

Audi A6 Limousine e-hybrid quattro S edition Competition: € 77.990

De vaste meerprijs voor de Avant bedraagt € 2.000.

De eerste Audi A6 e-hybrid quattro exemplaren arriveren eind juli bij de dealers.