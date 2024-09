Audi maakt prijs A6 e-tron bekend

De stroomlijn (Cw-waarde 0,21 voor de Sportback, 0,24 voor de Avant) speelt een belangrijke rol in het optimaliseren van het rijbereik. Voorzien van het 100 kWh accupakket is de A6 Sportback e-tron performance goed voor een maximale actieradius van 756 kilometer (in theorie volgens WLTP, Avant: 720 km). Dankzij de 800 volt-technologie van het Premium Platform Electric (PPE) waarop de A6 e-tron is gebaseerd, is laden met 270 kW mogelijk. Het laden van 10 tot 80% vergt daarmee onder ideale omstandigheden 21 minuten. De prestaties zijn dankzij de 270 kW / 367 pk sterke elektromotor van niveau. De Audi S6 Sportback e-tron vormt daarbij de overtreffende trap. Met een systeemvermogen van 405 kW / 551 pk met launch control en Quattro vierwielaandrijving accelereert hij in 3,9 seconden van 0-100 km/u. Zijn maximale bereik bedraagt 640 kilometer (theoretisch volgens WLTP).

Interieur

In de 'digital stage' zijn de Audi virtual cockpit en het MMI-display op elkaar afgestemd. Het augmented reality head-up display is een praktische aanvulling. De A6 e-tron is leverbaar met een co-driver display voor de voorpassagier. Op dit scherm kan de bijrijder bijvoorbeeld films kijken zonder de bestuurder af te leiden. Daarnaast biedt elke A6 e-tron een breed aanbod van Audi Connect-diensten én het gemak van voice control en ChatGPT-integratie. Als de inzittende rechts achterin bijvoorbeeld 'Hey Audi, open mijn raam' roept, dan herkent de A6 e-tron de desbetreffende zitplaats en gaat daar het raam open. Speakers in de hoofdsteunen dragen bij aan een intensere audiobeleving.

In het interieur, met vijf zitplaatsen, wordt het ruimtelijke effect versterkt door het optionele panoramadak. Dankzij elektrisch aangestuurde vloeibare kristallen kan dit dak in vier gradaties wisselen van transparant naar ondoorzichtig.

Edition, Advanced edition en S edition

De Audi A6 e-tron performance is er om te beginnen in de Edition-uitvoering, met standaard LED-koplampen, 19 inch lichtmetalen velgen, parkeerhulp plus, achteruitrijcamera, adaptive cruise control, trekhaakvoorbereiding, het lichtpakket met ambient lighting, aluminium afwerkingsaccenten, anti-diefstalalarm met interieurbewaking, Audi smartphone interface, Audi Phone box light en rijassistentiesystemen als Lane change warning, uitstapwaarschuwing, rear cross-traffic assist en afslagassistent achter.

De Audi A6 e-tron performance Advanced edition biedt onder meer het S line-exterieur, 20 inch lichtmetalen velgen, zwarte kunstlederen bekleding en het Techpakket, waarbij zaken zoals LED-koplampen plus, de comfortsleutel, verlichte Audi-ringen achter, parkeerhulp met afstandsweergave en omgevingscamera's zijn inbegrepen.

De Audi A6 e-tron performance S-edition onderstreept zijn sportieve karakter met specifieke 20 inch lichtmetalen velgen, S line-interieur met sportstoelen en een aan de onder- en bovenzijde afgevlakt 3-spaaks stuurwiel met schakelpaddles. Het Techpakket plus is ook inbegrepen. Dat omvat naast de bovengenoemde voorzieningen onder meer Matrix LED-koplampen, LED-achterlichten pro, digitale lichtsignaturen, het MMI bijrijdersscherm, de e-tron sportsound en extra veiligheidsvoorzieningen.

Bij de Audi S6 e-tron zijn naast alle genoemde zaken ook 20 inch lichtmetalen Audi Sport-velgen, het exterieurpakket zwart en Adaptive S luchtvering standaard.

Prijzen

De Audi A6 e-tron performance en Audi S6 e-tron zijn naar eigen wens samen te stellen in de online configurator op Audi.nl en te bestellen bij de Nederlandse dealers. De A6 Sportback e-tron performance Edition is leverbaar vanaf € 75.990, als Avant is hij er vanaf € 77.490. De Audi S6 e-tron is er als Sportback vanaf € 99.990. Later dit jaar introduceert Audi tevens een A6 e-tron met een kleiner accupakket en bijbehorende prijs.