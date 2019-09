Vooruitblik | Als medewerkers van Audi spreken over de "evil twins", zeer vrij vertaald "het duistere duo", dan bedoelen ze de meest brute versies van de Audi A7 Sportback en de A6 Avant. Eerder maakte Autozine al kennis met de nieuwste versie van de RS6 Avant en nu toont Audi ook de meest gespierde versie van de A7. Hoe "duister" is de RS7 Sportback precies?

Onderhuids zijn de Audi A6 en A7 dezelfde auto's. Het verschil zit in het koetswerk. De A6 is een traditionele sedan of stationcar, terwijl de A7 een zogenaamde "sportback" is. De A7 heeft meer vloeiende lijnen dan een sedan en een uitgesproken vlak liggende achterruit. Audi spreekt daarom zelf graag van "de moderne interpretatie van de sedan".

Zowel de Audi A6 als A7 zijn leverbaar in een "S" en een "RS"-uitvoering. Terwijl de "S"-modellen bij Audi slechts sportieve versies zijn, zijn de "RS"-varianten rasechte sportwagens waarbij prestaties altijd op de eerste plaats staan.

Uiterlijk vertoon

De Audi RS7 heeft een uniek front met een veel grotere grille dan de standaard A7. Dat ziet er niet alleen indrukwekkend uit, maar is ook noodzakelijk om de monsterlijk grote motor te laten ademen. Terwijl de standaard modellen van Audi een grille met horizontale lamellen hebben, is de grille van iedere RS herkenbaar aan een honingraatpatroon (een verwijzing naar de allereerste RS). Bovendien heeft die grille een afwijkende vorm die agressiever is en de breedte van de auto benadrukt. De accenten rondom de grille en bumpers kunnen naar keuze worden uitgevoerd in het zwart (zie foto's) of aluminium (zie eerder verslag RS6 Avant).

De nieuwe neus dient niet alleen om indruk te maken. Vanwege de grotere spoorbreedte van de RS7 was een breder koetswerk noodzakelijk. De RS7 is 40 mm breder dan een gewone A7 en staat standaard op 21 inch velgen (22 inch is optioneel). Het nieuwere, bredere front gaf de technici de ruimte om de RS7 te voorzien van unieke koplampen. Deze gebruiken LED-matrix techniek voor een hogere lichtopbrengst. Bovendien hebben ze een donkere achtergrond, hetgeen de RS7 een nog gemenere aanblik geeft. Aan de achterzijde wordt de RS7 gesierd door enorme uitlaatpijpen. Let daarbij op de zwarte omlijsting, wat wijst op de optionele sportuitlaten (voor nog meer sensatie).

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin is duidelijk dat de RS7 geen doorsnee model is. De RS7 heeft kuipstoelen die (optioneel) zijn afgewerkt met hetzelfde honingraatpatroon als de grille. Behalve stoelverwarming biedt de RS7 ook stoelkoeling. Let op dat de achterzijde van deze kuipstoelen van keihard kunststof is, en dat is onprettig voor de knieën van de achterpassagiers. Terwijl de vorige RS7 standaard twee zitplaatsen achterin bood, is deze nieuwe generatie ook leverbaar met drie zitplaatsen achterin.

Audi heeft er alles aan gedaan om de inzittenden het gevoel te geven iets bijzonders te rijden. Waar mogelijk zijn exclusieve materialen toegepast, is gekozen voor unieke patronen, of afwijkende kleuren (let bijvoorbeeld op de rode bies in de gordels).

Net als de alledaagse Audi A6 en A7 heeft ook de RS7 een grotendeels digitaal dashboard met beeldschermen achter het stuurwiel, midden op het dashboard en op de middentunnel. Tot op zekere hoogte kan de bestuurder zelf kiezen welke informatie waar wordt getoond. Naast de gebruikelijke functies van het infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) en de bestuurders-assistenten (zelfstandig remmen, sturen en gasgeven) biedt de RS7 enkele unieke functies. Hiermee krijgt de bestuurder inzicht in G-krachten, rondetijden, sprinttijden en de technische staat van de auto (bandenspanning, bandentemperatuur en olietemperatuur). Ook uniek voor de RS-modellen: de snelheidsmeter kan worden getoond in "hockeystickvorm", waarbij de toerenteller om de snelheidsmeter heenloopt zoals bij de klassieke RS-modellen.

„Het motorvermogen is vergelijkbaar met dat van (super)sportwagens en de prestaties zullen daar nauwelijks voor onderdoen“

Motor

Onder de lange, brede motorkap van de RS7 is een 4.0 liter 8-cilinder benzinemotor te vinden met dubbele turbo. Die is goed voor 600 pk / 800 Nm en daarmee heeft de RS7 standaard al meer vermogen dan de "performance"-versie van weleer. De 100 Nm extra trekkracht maakt daarbij het verschil. Al dit vermogen wordt noodzakelijkerwijs op alle vier de wielen overgebracht. Alleen voor- of alleen achterwielaandrijving zou meer wielspin dan acceleratie opleveren. Een automatische versnellingsbak is standaard. Dat is deels omdat een automaat sneller schakelt dan de gemiddelde bestuurder en deels om te voorkomen dat de bestuurder de koppeling verbrandt mocht het motorvermogen worden onderschat.

Omdat dit verslag is gebaseerd op een presentatie van Audi, was het alleen mogelijk om proef te zitten en om technici te interviewen. En die laatste waren gaarne bereid om de motor te starten om zonder te rijden toch een indruk te geven van het motorvermogen. Wanneer de RS7 wordt gestart gaat dat gepaard met een ontzagwekkend geluid, alsof een prehistorisch beest wordt gewekt dat vervolgens klaarstaat om alle oerkrachten op het asfalt los te laten. Kortom: er zit een stevig geluid in de RS7!

Onderstel

Om er voor te zorgen dat de RS7 niet alleen snel, maar ook dynamisch is, is er keuze uit twee typen besturing. Standaard is de RS7 voorzien van "progressieve" besturing, waarbij de mate van stuurbekrachtiging en de benodigde stuuruitslag afhankelijk zijn van de rijstijl. Door te kiezen voor de optionele vierwielbesturing krijgt de RS7 een kleinere draaicirkel (de achterwielen sturen dan 2 graden tegen) en zou de stabiliteit op hogere snelheid verbeteren (de achterwielen sturen dan 5 graden mee).

Daarnaast is er de keuze uit twee onderstellen. De eerste bestaat uit stalen veren, waarbij het karakter van de schokdempers in drie stappen is in te stellen. Als alternatief is volledig variabele demping beschikbaar. Dan is de comfortabele modus comfortabeler dan met de stalen veren en is de RS7 in sportieve modus nog stugger. Dit laatste geeft niet alleen een beter gevoel met het mechaniek, maar is ook nodig om de topsnelheid van ruim 300 km/u te kunnen realiseren.

Conclusie

Hoe "duister" is het duo van de Audi RS7 Sportback en de RS6 Avant? Alleen de term "het duistere duo" is al voldoende om de auto's extra spannend te maken. Daarbij was de presentatie zo exclusief, dat slechts een handjevol journalisten onder strikte geheimhouding een blik op de RS7 mocht werpen nog voordat proefritten mogelijk zijn. En inderdaad: afgaande op de aankleding en de presentatie zijn dit furieuze machines.

En de techniek belooft spectaculaire prestaties. Het motorvermogen is vergelijkbaar met dat van (super)sportwagens en de prestaties zullen daar nauwelijks voor onderdoen. Bovendien voorziet Audi in alle techniek om het vermogen veilig en optimaal om te zetten in prestaties. In de praktijk zal de sensatie daarom vergelijkbaar zijn met een achtbaan of een spannende film: uiteindelijk komt het allemaal goed.