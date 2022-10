Audi A6 als S edition Competition

Op zoek naar een Audi A6 50 TDI Quattro?

bynco heeft er 2 vanaf € 30.690,-

De nieuwe Audi A6 S edition Competition-modellen danken hun sportieve uitstraling onder meer aan standaard S line-voorzieningen zoals een verlaagd onderstel en dynamisch gelijnde bumpers (voor met grote luchtinlaten, achter met een geïntegreerde diffuser). Het optiekpakket zwart, 19 inch lichtmetalen velgen in grafietgrijs, privacy glass en HD Matrix LED-verlichting zetten daarbij sterke accenten.

Ook het interieur staat in het teken van de sportiviteit van S line. De gedeeltelijk met leder beklede sportstoelen zijn elektrisch verstelbaar en het multifunctionele driespaaks sportstuur is met geperforeerd leder bekleed. Van binnen zijn de A6 S edition Competition-versies grotendeels in sportief zwart afgewerkt en zelfs de decoratielijsten van geborsteld mat-aluminium hebben een donkere tint.

Met het lichtpakket plus inclusief ambienteverlichting is een interieursfeer naar eigen wens te creëren. De Audi virtual cockpit biedt samen met MMI Navigatie plus toegang tot online diensten. Smartphones koppelen is mogelijk dankzij de Audi smartphone interface. Bovendien raakt het Audi sound system met tien speakers en subwoofer de toon.

Zowel de A6 S edition Competition Limousine (sedan) als Avant (stationcar) wordt geleverd met de 150 kW/204 pk sterke direct ingespoten 2.0 TFSI turbomotor. Deze krachtbron is standaard gekoppeld aan de automatische 7-traps S-Tronic-transmissie, die dankzij de dubbele koppeling snel en nagenoeg onmerkbaar schakelt.

De sedan is er vanaf € 65.990, de prijs van de Avant begint bij € 69.990.