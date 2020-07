Audi A5 nu ook als 35 TFSI

30 juli 2020 | Audi breidt het aanbod van mild hybrid-motoren voor de A5-reeks uit met een nieuwe instapversie. De A5 Sportback, Coupé en Cabriolet zijn nu ook leverbaar met een 110 kW / 150 pk sterke 2.0 TFSI. De A5 35 TFSI is als Sportback Pro Line leverbaar vanaf 47.490 euro.

De 12V mild hybrid-technologie van de 2.0 TFSI, die in de Audi A4 al leverbaar is, biedt diverse voordelen. Ze zorgt om te beginnen voor een verlaging van het brandstofverbruik van maximaal 0,4 l/100 km. Het gemiddelde verbruik van de A5 Sportback 35 TFSI komt bijvoorbeeld uit op 6,2 l/100 km (CO2: 140-162 g/km). Ook draagt de mild hybrid-technologie bij aan snelle en soepele herstarts van het start/stop-systeem.

Audi A5 35 TFSI Sportback, Coupé en Cabriolet worden voor het comfort standaard geleverd met de automatische 7-traps S-Tronic transmissie. Daarbij is er keuze uit drie uitrustingsniveaus. De A5 35 TFSI Pro Line is er voor rijders die verbonden willen zijn met de buitenwereld. Standaard op dit model zijn bijvoorbeeld de Audi smartphone interface, Apple Carplay en de Audi phonebox. Ook volautomatische airconditioning, 17 inch lichtmetalen velgen, LED hoofdrijverlichting en de parkeerhulp achter zijn inbegrepen.

De A5 35 TFSI Business edition is meer op comfort gericht. Hij heeft alles van de Pro Line en vult dat aan met onder meer MMI navigatie plus met 10,1 inch touchscreen, de Audi virtual cockpit, sportstoelen en het interieur lichtpakket. Daarnaast zijn Matrix LED-verlichting met dynamische richtingaanwijzers en 18 inch lichtmetalen velgen inbegrepen.

Speciaal voor sportieve rijders zijn er de S-Edition uitvoeringen van de A5 35 TFSI-modellen. Deze beschikken over de luxe van de Business edition en combineren die met de sportieve in- en exterieuruitstraling van S-Line. Blikvangers zijn de specifieke 18 inch lichtmetalen velgen en het S-Line sportonderstel. Ook het Audi sound system is een standaard voorziening van de A5 35 TFSI S-Editions.

Door de komst van de 2.0 TFSI is de Audi A5 Sportback als 35 TFSI Pro Line nu leverbaar vanaf € 47.490. Als Business edition is hij er vanaf € 50.100 en als S-Edition vanaf € 53.090. De Audi A5 35 TFSI is per direct leverbaar en is inmiddels te configureren op de website van Audi.

