Puur mechanisch

Alpine is al enkele jaren terug en nog steeds biedt het slechts één model aan. Dat model is echter regelmatig aangepast om te beantwoorden aan de wensen van specifieke doelgroepen. Recent reed Autozine nog de relatief luxueuze GT. De hier gereden "R" is juist zo puur mogelijk, waarbij luxe plaats maakt voor prestaties.

Om tot (nog) betere prestaties te komen heeft Alpine vrijwel alles aangepast, behalve de motor. En dat is al aan de buitenkant te zien. Waar mogelijk is metalen plaatwerk vervangen door koolstofvezel om gewicht te besparen. Dat gaat zo ver dat de velgen zijn gemaakt van carbon en een vrijwel gesloten patroon hebben. Want de A110R is niet alleen lichter (-34 kg), maar ook beter gestroomlijnd dan de A110S. Voor extra neerwaartse druk zijn spoilers rondom aangebracht alsmede een forse spoiler achterop.

Misschien niet direct duidelijk: de achterruit is niet zwart getint, maar afwezig! Omwille van de stroomlijn en het gewicht is ook de achterruit vervangen door een carbon paneel en daarom heeft de bestuurder alleen nog zicht naar achteren via de buitenspiegels. De binnenspiegel is komen te vervallen. Mede omdat de buitenspiegels klein zijn, moet de A110 worden gereden als een bestelbus: de bestuurder moet altijd weten wat zich rond de auto afspeelt omdat de spiegels slechts een deel van de omgeving tonen. Met name het wisselen van rijstrook naar rechts is lastig, want de dodehoek is nu zo groot, dat er een complete SUV in kan verdwijnen!

Uitrusting

De grootste wijziging in het interieur betreft de stoelen. Dit zijn nu volwaardige "Sabelt Track"-kuipstoelen inclusief driepunts harnasgordels, zoals in een raceauto. Bij iedere rit moet daarom even tijd worden genomen voor het ingespen. De racegordels brengen bovendien een onverwacht ongemak met zich mee: omdat de bestuurder altijd in de stoel wordt gedrukt is het onmogelijk om naar voren te leunen om verkeerslichten te zien. Laten we het een luxeprobleem noemen...

De uitrusting van de "R" is gelijk aan die van de andere uitvoeringen van de A110. Luxe voorzieningen zoals airconditioning, een infotainment-systeem, elektrisch bedienbare zijruiten, sleutelvrije toegang en een achteruitrijcamera zijn allemaal gebleven. Zoals gebruikelijk vormt een klein tasje tegen de achterwand de voornaamste "bergruimte" in de cabine.

„Een kleine stuurbeweging heeft onmiddellijk resultaat en een bruuske stuurbeweging maakt duidelijk waarom deze auto vanĀ harnasgordels is voorzien“

Prestaties in theorie

Zoals eerder aangegeven, is om van een gewone A110 een A110 R te maken heel veel aangepast, behalve de motor. Dat is omdat deze al het maximale levert en nog meer vermogen zou negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid. Zo zou een sterkere versnellingsbak nodig zijn om nog meer vermogen te verwerken, maar die is zwaarder en dat heeft een negatieve invloed op het weggedrag. Daarom wordt ook de A110 R aangedreven door de vertrouwde 1.8 liter turbomotor met 300 pk / 340 Nm die zijn kracht via een zeventraps automaat overbrengt op de achterwielen.

Natuurlijk zijn de prestaties dankzij het geringere gewicht wel verbeterd. De A110 R accelereert vanuit stilstand naar 100 km/u in 3.9 seconden. Bovendien zorgt de toegenomen neerwaartse druk ervoor dat de maximumsnelheid veilig kon worden verhoogd. De begrenzer is daarom komen te vervallen en de topsnelheid bedraagt daarmee 285 km/u.

Prestaties in de praktijk

De A110 R is bedoeld als auto die zich thuisvoelt op het circuit en zich ook kan redden op de openbare weg. Tijdens de test reed deze halve racewagen moeiteloos met het spitsverkeer mee, zonder opdringerig of vermoeiend te zijn. Op de lange afstand is de A110 R zelfs uitgesproken zuinig voor een sportwagen met een verbruik van 1 op 18.

Op papier weten moderne elektrische auto's de A110 R in een sprint eenvoudig te verslaan. De charme van de Alpine zit in de manier waarop de prestaties worden geleverd. Ondanks de geringe motorinhoud heeft de auto een spannend en opzwepend geluid. Terwijl het toerental toeneemt en het vermogen opbouwt neemt ook de sensatie toe. Wanneer het maximum toerental is bereikt schakelt de automaat razendsnel om het feest opnieuw te beleven. Daarmee is de A110 misschien niet sneller dan een elektrische auto, maar wel veel spectaculairder.

Het enige kritiekpunt betreft de remmen. Die zijn sterk, maar het gevoel in het pedaal is minimaal en daarom zijn de remmen lastig te doseren.

Weggedrag

Om het weggedrag te verbeteren is de A110 R is niet alleen lichter, maar zijn ook andere banden gemonteerd en is het onderstel verlaagd (-10 mm). Bovendien kan de coureur c.q. bestuurder zelf bepalen hoe stug de wielophanging voor en achter is. Dit kan niet met een druk op de knop, maar wel met een krik en eenvoudig gereedschap. Voor deze test is gereden in de stand voor de openbare weg.

Standaard wordt de R geleverd met Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slickbanden. Op de openbare weg heeft dit tot gevolg dat de A110 uiterst gevoelig is voor spoorvorming. Bij het wisselen van rijstrook is zelden te zien dat er sporen in het wegdek zitten, maar in de A110R zijn ze altijd te voelen!

Op lage snelheid is al merkbaar dat de A110 R uiterst capabel is en dat zorgt voor een superieur gevoel. Een kleine stuurbeweging heeft onmiddellijk resultaat en een bruuske stuurbeweging maakt duidelijk waarom deze auto van harnasgordels is voorzien! De A110 R is niet alleen levendig, maar ook uiterst vertrouwenwekkend. Daarom loopt het tempo gaandeweg op tot snelheden die alleen zijn weggelegd voor echte sportwagens. De beste vergelijking is die met een achtbaan: omdat het spoor zo is gelegd dat de karretjes in de baan worden gedrukt, zijn gevoelsmatig onmogelijk hoge snelheden mogelijk. Dat lijkt eerst eng, maar is daarna juist puur genieten. Diezelfde sensatie biedt de A110 R, maar dan op het asfalt!

Conclusie

De Alpine A110 is er nu ook als "R". Naast een generieke, luxe en sportieve versie is de "R" de radicaal sportieve variant van de A110. Daartoe is de motor niet aangepast, maar vrijwel alle andere onderdelen zijn dat wel. Lichtgewicht materialen zorgen voor nog betere prestaties. Speciale banden, een instelbare wielophanging en meer neerwaartse druk maken de A110 R merkbaar alerter en zorgen voor een nog betere wegligging. Dit pure mechaniek komt optimaal tot zijn recht op het circuit, terwijl de auto zich nog steeds leent voor dagelijks gebruik op de openbare weg.