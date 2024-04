XPeng (spreek uit: Shawpong) maakt er geen geheim van: het ziet Tesla als grote voorbeeld omdat dat merk elektrisch rijden populair heeft gemaakt. En omdat de Model Y het populairste model is van Tesla, ziet XPeng dat als het logische middel om eenzelfde succes te behalen. De G6 is daarom geen SUV waarbij het draait om een stoere uitstraling of terreinwaardigheid. Net als de Model Y is de G6 eerder een zeer hoge coupé dan een lage terreinwagen.

Zoals gebruikelijk bij XPeng is de stijl uitgesproken modern, met vloeiende lijnen. De deurhendels zijn niet alleen verzonken om de stroomlijn te verbeteren, maar ook om het lijnenspel niet te verstoren. In het wit (de basiskleur) heeft de G6 bovendien een futuristische uitstraling. Overigens ziet de auto er in het echt veel beter uit dan op bijgaande foto's uit de showroom. Vanwege de beperkte ruimte is noodzakelijkerwijs een lens gebruikt die het beeld vertekent.

De G6 heeft niet alleen de basisvorm van de Tesla Model Y, de afmetingen zijn tot de laatste centimeter gelijk! Echter, het platform en de gebruikte techniek zijn compleet anders. Daarom is de G6 uitzonderlijk ruim voor een auto van deze omvang. Zelfs als de bestuurder ver naar achteren zit, resteert achterin meer dan voldoende ruimte voor grote volwassenen. Dit gaat niet ten koste van de bagageruimte, want die is ook fors (571 liter). Er is geen bergruimte onder de motorkap, want XPeng heeft gekozen voor een zeer grote warmtepomp om het energieverbruik te beperken.

Uitrusting

De opzet van het dashboard is minimalistisch. Niet alleen het aantal knoppen is minimaal, er is zelfs bespaard op lijnen! Waar mogelijk zijn materialen uit één stuk gebruikt, zonder verschillende kleuren of texturen. Ondanks de geringe variatie is de cockpit van de G6 niet saai, maar juist futuristisch. Om kosten te besparen is er niet langer keuze tussen stoffen of lederen bekleding; vegan leder is nu standaard.

Achter het stuurwiel is een klein, maar breed, beeldscherm te vinden waarop de belangrijkste informatie voor de bestuurder is te vinden. De meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm. Daarop draait XPeng's eigen besturingssysteem voor audio, communicatie en navigatie. Na diverse klachten van onder andere Autozine heeft XPeng toegezegd dat Apple CarPlay en Android Auto zullen worden ondersteund zodra de G6 in Europa op de markt verschijnt (verwachting: september 2024). XPeng werkt niet langer samen met specialist Dynaudio voor het audiosysteem. De Chinese fabrikant zegt voldoende lessen te hebben geleerd van de samenwerking en is nu zelf in staat een vergelijkbare kwaliteit te leveren. We wachten af...

„XPeng heeft goed gekeken naar de meest succesvolle concurrent én heeft geluisterd naar de wensen van de klant“

In China is de G6 voorzien van lidar (een combinatie van laser en radar), waarmee het extra ver vooruit kan kijken. In Europa zal de G6 alleen worden voorzien van camera's en radar, want de Europese Unie staat minder verregaande zelfrijdende functies toe dan de Chinese overheid. Toch belooft XPeng dat de ontwikkeling van de eigen software zo snel gaat, dat het in staat is om op termijn zelfrijdende functies van niveau 3 aan te bieden (geheel zelfstandig van A naar B rijden, met de bestuurder paraat om in te grijpen) zodra de Europese wetgever dat toestaat.

Elektrische auto

De G6 deelt het platform met de veel grotere G9 en dat betekent dat deze middenklasser de techniek van het topmodel biedt. De batterij gebruikt 800 volt, wat sneller laden en ontladen (lees: presteren) mogelijk maakt. De basisversie is voorzien van een 66 kWh batterij, goed voor een actieradius van 435 km. Daarnaast is een versie met 88 kWh batterij leverbaar, waarmee het bereik toeneemt tot 570 km. Opladen van 10% tot 80% kost onder ideale omstandigheden minder dan 20 minuten.

De G6 is niet alleen gebouwd om de Europese markt te veroveren. Het model is nu al in China te koop. Daar verschillen de specificaties en voorkeuren. Daarom is de G6 zo ontworpen, dat het karakter eenvoudig is aan te passen aan de wensen van bepaalde markten. Dat geldt niet alleen voor de stekkers, maar ook voor de fijnregeling van de besturing en het onderstel. Hoe de G6 met Europese specificaties rijdt moet blijken in het najaar van 2024, want dan wordt de eerste proefrit verwacht.

Conclusie

Kan XPeng de grootse ambities waarmaken met de G6? Op basis van een kennismaking in een showroom, en dus zonder proefrit, is het antwoord: ja. XPeng heeft goed gekeken naar de meest succesvolle concurrent én heeft geluisterd naar de wensen van de klant. Op basis daarvan heeft het zich laten "inspireren" door die concurrent en dat ontwerp verbeterd op basis van wensen uit de markt.

De G6 is daarom een middelgrote SUV waarbij de nadruk ligt op luxe en functionaliteit. Het afwerkingsniveau is dat van een Europese of Japanse auto en dus veel beter dan dat van een Amerikaanse. De uitrusting is rijk en voor Europa worden Apple CarPlay en Android Auto toegevoegd (iets wat de belangrijkste concurrent nog altijd weigert).

Tenslotte maakt de G6 gebruik van de techniek van het topmodel van XPeng, waardoor de auto razendsnel kan opladen, veel vermogen kan leveren om te presteren en toch zuinig is. De prijs is op het moment van schrijven niet bekend, maar XPeng belooft dat de basisversie in aanmerking komt voor SEPP subsidie en dus ligt de prijs onder de 45.000 euro.