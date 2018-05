Autotest | Gezinsauto's hebben een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Eerst vielen gezinnen massaal voor de MPV (Multi Purpose Vehicle): vierkante auto's met maximale binnenruimte. Dat werd gevolgd door de SUV (Sport Utility Vehicle), die ruimte met een stoere uitstraling combineert. Alhoewel Volvo zeker meeprofiteert van alle trends, blijven de Zweedse stationcars onverminderd geliefd. Wat maakt de Volvo V60 zo succesvol?

Veel heeft te maken met imago. Sommige stationcars stralen louter zakelijkheid en efficiency uit, waardoor ze alles behalve begeerlijk zijn. De Volvo V60 daarentegen is zo fraai gelijnd dat deze stationcar alleen al vanwege het uiterlijk wordt gekozen.

Dat uiterlijk is afgeleid van de stijl van de Volvo V90, maar voor deze kleinere V60 heeft de fabrikant er een iets andere invulling aan gegeven. De V90 is lang en laag, en het lijnenspel moet dat benadrukken. De V60 geeft juist een dynamischer beeld. Zo loopt de vouwlijn aan de achterzijde niet over de hele auto, maar alleen over de "heupen" om de kracht te benadrukken. De koplampen hebben de vorm van een liggende hamer ("Thor's Hammer"), die bij de V60 tot buiten de lichtunits lijkt door te lopen om de auto extra breed te doen lijken. De grille en onderbumper hebben samen een V-vorm, waardoor de V60 zich aan het wegdek lijkt te willen hechten.

Ondanks het fraaie lijnenspel is de V60 veel meer dan een "life style" auto. De achterruit staat nadrukkelijker rechtop dan bij de V90 en de wielophanging is zo geconstrueerd dat deze zo min mogelijk binnenruimte in beslag neemt. De kofferruimte heeft daardoor een inhoud van 529 liter (1.439 liter met opgeklapte achterbank) en dat is vooralsnog de grootste in zijn segment. Ook niet onbelangrijk zijn de diverse hulpjes waarmee de ruimte ook nog eens nuttig is te gebruiken. Zo is er een schot waarmee de bagageruimte in tweeën kan worden gedeeld, is er een extra ruimte onder de laadvloer en zijn aan de zijkanten extra bergvakken te vinden. Optioneel is de achterklep elektrisch bedienbaar en is de achterbank elektrisch opklapbaar.

Uitrusting

De ruimte voorin is prima en ook achterin zitten twee volwassenen goed. De sfeer in het interieur is onmiskenbaar Scandinavisch met warme kleuren en natuurlijke materialen. Dat wordt afgewisseld met moderne techniek, zoals het staande beeldscherm middenin het dashboard. Met name bij navigeren is een verticaal geplaatst beeldscherm handig omdat het er minder toe doet wat er om de auto heen gebeurt, maar des te meer hoe de route vóór de auto zich ontwikkelt.

Het infotainment-systeem ondersteunt Apple Carplay en Android Auto en heeft een ingebouwde Spotify applicatie. Daarnaast biedt Volvo een hoogwaardig en een extra hoogwaardig audiosysteem. Het laatste is ontwikkeld in samenwerking met B&W en heeft het heldere, ruimtelijke en "schone" geluid dat hifi-liefhebbers zo waarderen. Als alternatief is er een audiosysteem van Harman Kardon dat een veel commerciëlere klank heeft en de gemiddelde luisteraar daarom meer zal aanspreken.

Niet zichtbaar, maar kenmerkend voor iedere Volvo, is het grote aantal veiligheidssystemen. Daarbij ligt de nadruk op actieve veiligheid, ofwel het voorkomen van ongelukken. Zo kan de V60 zelf remmen voor gevaar (snelheidsverschillen tot 60 km/u) en, wanneer remmen niet meer mogelijk is, gevaar zo veel mogelijk ontwijken. Om het rijden veiliger en makkelijker te maken is "Pilot Assist" beschikbaar. Hiermee neemt de computer het gas, de remmen en het stuurwiel deels over. De bestuurder houdt volledige controle over de auto, maar de computer geeft altijd een zetje in de juiste richting. Zo maakt de computer remmen en sturen indien nodig eenvoudig, gasgeven of sturen richting gevaar gaat juist zwaar. Dit werkt in de praktijk keurig en ook in lastigere situaties, zoals bij wielrenners op de rijbaan, reageert de elektronica voorbeeldig. Ook filerijden is dankzij Pilot Assist een stuk minder inspannend.

“Of er nu hard of zacht wordt gereden, op goed of slecht wegdek, de V60 reageert altijd op dezelfde manier: vertrouwenwekkend„

Weggedrag

Eén van de redenen om een V60 te verkiezen boven een SUV of MPV is het weggedrag. Het zwaartepunt ligt bij de stationcar veel lager en dat zorgt als vanzelf voor een veiliger en dynamischer weggedrag. Toch is de V60 niet bedoeld als sportieve auto, maar vooral als een comfortabele auto die zich heel makkelijk laat rijden.

De technici van Volvo hebben er daarom alles aan gedaan om de V60, ongeacht de omstandigheden, hetzelfde weggedrag te geven. Dat wordt onder andere bereikt door de slimme achterwielophanging, die zich aanpast aan eventuele belading (dit betreft alleen het veergedrag, niet de wagenhoogte). De besturing is altijd licht en indirect, maar desondanks niet gevoelloos. Of er nu hard of zacht wordt gereden, op goed of slecht wegdek, de V60 reageert altijd op dezelfde manier: vertrouwenwekkend. Dat is misschien niet opwindend, maar wel rustgevend en veilig.

Motoren

De V60 is leverbaar met dezelfde motoren als de grotere V90. Dat betekent dat er de keuze is uit vier benzinemotoren, eventueel in combinatie met plug-in hybride techniek, en twee dieselmotoren. Eerst is gereden met de "D4": een 190 pk / 400 Nm sterke dieselmotor met voorwielaandrijving en een achttraps automaat. Deze dieselmotor is met name buiten de auto opmerkelijk goed hoorbaar en "nagelt" als een ouderwetse diesel. Binnenin is de motor minder hoorbaar, maar is het juist die rijwind die nadrukkelijk aanwezig is.

Dankzij de harmonieuze samenwerking tussen de krachtbron en de automaat voelt de V60 D4 sneller dan hij eigenlijk is. Altijd is de nodige reserve beschikbaar om te versnellen en nooit hoeft de zelfontbrander zich kwaad te maken om te kunnen presteren. Toch bleek het lastig om zuinig te rijden en kwam het testverbruik uit op 6.5 liter per 100 km (fabrieksopgave: 4.6 liter per 100 km volgens Euro6d-TEMP-norm).

Ter vergelijking is ook gereden met de T6: een 310 pk / 400 Nm sterke benzinemotor met vierwielaandrijving en wederom een achttraps automaat. Ondanks het veel royalere vermogen is de reactie op het gaspedaal even beschaafd. Het verschil is, dat bij het volledig intrappen van het gaspedaal een gierend geluid van de turbo hoorbaar is, waarna de T6 machtig versnelt en zich ontpopt als een ronduit snelle reisauto.

Conclusie

Waarom is de Volvo V60 al vele generaties een succesnummer? Omdat stationcars bij Volvo in het DNA zitten. Op de thuismarkt zijn stationcars onverminderd populair en mede daarom heeft Volvo meer expertise op dit gebied dan menig ander merk. Daardoor slaagt Volvo er bijvoorbeeld beter in om functionaliteit te combineren met schoonheid.

Als het gaat om de rijeigenschappen is de V60 goed, maar niet opmerkelijk. Volvo heeft gestreefd naar een zogenaamd "lineair" weggedag. Dat betekent dat de V60 ongeacht de belading en situatie, op dezelfde, vertrouwenwekkende manier reageert. De motoren zijn sterk en indien gevraagd is de V60 een ronduit snelle auto, maar ook dan blijft de V60 comfortabel en beschaafd.