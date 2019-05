Autotest | Sedans? Die zijn moeilijk te verkopen in West-Europa. Op één uitzondering na: als er een pretentieus logo op de neus staat, dan zijn ze juist heel geliefd. Volvo behoort niet tot de merken waarvan alles verkoopt, zolang het logo er maar op staat. Toch denkt Volvo een manier te hebben gevonden om de S60 tot een onderscheidende auto te maken.

En dat begint met de productie! De Volvo V60 en S60 zijn in de basis dezelfde auto's. De V60 is een stationcar en de S60 een sedan. In West-Europa bestaat 75% van de verkopen uit stationcars en dus slechts 25% uit sedans. In Amerika is het precies omgekeerd en daarom produceert Volvo de S60 voortaan in Amerika. Op die manier wordt op transportkosten bespaard en dat is goed voor het milieu en de portemonnee. En daarmee is de toon gezet: bij de Volvo S60 en V60 draait het om verantwoordelijkheid.

Sport sedan

Volvo presenteert de S60 als "sport sedan" en dat heeft vooral betrekking op de aankleding. Juist omdat sedans vaak als oubollig of suf worden betiteld, is de S60 standaard voorzien van het "R-Design"-pakket. Terwijl de Volvo V60 leverbaar is in een meer comfortabele of meer sportieve variant, is de sedan altijd sportief aangekleed. De 20 inch velgen en rode lak maken het plaatje voor de testauto compleet.

Binnenin valt de S60 op door het geborgen gevoel dat de auto geeft. De zit is relatief diep. De brede middentunnel beperkt de beweegruimte rondom, maar draagt wel bij aan een gevoel van veiligheid en robuustheid. De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. De sfeer in het interieur is onmiskenbaar Scandinavisch: bescheiden, maar dankzij exact de juiste accenten tegelijkertijd hoogwaardig. Dat zit in de materiaalkeuze, de kleuren en zelfs de layout. Zo kiest Volvo steevast voor een staand, in plaats van een liggend, beeldscherm en dat maakt een wereld van verschil.

Het beeldscherm in de S60 is iets kleiner dan dat van de grotere Volvo's, maar nog steeds makkelijker te bedienen dan in veel andere auto's. De virtuele knoppen zijn lekker groot en het beeldscherm ligt simpelweg goed onder handbereik. Met name bij gebruik van het navigatie-systeem is het staande beeldscherm in het voordeel. Het is immers belangrijk om te weten hoe de route voor de auto zich ontwikkelt, niet hoe het landschap rondom de weg eruit ziet.

Net zoals bij iedere andere Volvo blinkt de S60 uit met perfect zittende stoelen en een oorstrelend audiosysteem (van B&W). Let op dat voor een DAB+ tuner moet worden bijbetaald, iets wat omwille van toekomstige ontwikkelingen eigenlijk standaard zou moeten zijn. Volvo houdt wel rekening met de toekomst als het gaat om integratie met de mobiele telefoon dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto.

Ook typisch Volvo: ieder model is voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft. Maximale veiligheid is niet alleen voorbehouden aan de topmodellen. Sterker nog, het laatste model wordt in de regel meteen voorzien van de nieuwste vindingen. De V60 kon al zelf gasgeven, remmen, sturen en uitwijken voor gevaar. Voor de S60 komt daar automatisch afremmen voor flauwe bochten bij (bij gebruik van de cruise-control).

Motoren

Als het gaat om verantwoording nemen zet Volvo met de S60 ook een stap. De V60 was nog leverbaar met dieselmotoren, maar de S60 is de eerste Volvo die niet meer leverbaar is met dieselmotoren. Op het programma staan alleen benzinemotoren, al dan niet bijgestaan door elektromotoren (maar geen geheel elektrische versie). Ook nieuw: vanaf modeljaar 2020 wordt de topsnelheid van iedere Volvo beperkt tot 180 km/u, dit omwille van zowel de veiligheid als het milieu.

„De nadruk ligt op zaken die daadwerkelijk zinvol zijn, niet op zaken die indruk maken op anderen“

Voor deze test is gereden met de T5, een 250 pk / 350 Nm sterke viercilinder benzinemotor (zonder hybride-techniek), gekoppeld aan een 8-traps automaat. Het riante vermogen wordt in de praktijk vooral ingezet om met heel veel gemak te presteren. Wanneer voor de dynamische modus wordt gekozen, reageert de S60 alert op het gas en zijn de prestaties uitstekend. Maar juist omdat de S60 met zoveel gemak presteert, geeft sportief rijden nauwelijks voldoening. De S60 komt nooit "tot leven", maar laat hard rijden "over zich heen komen". Daarom komt de S60 T5 het beste tot zijn recht bij een kalme rijstijl. Dan is dit een comfortabele auto die vrijwel onmerkbaar lange afstanden aflegt.

Ondanks een rustige en vloeiende rijstijl, kwam het testverbruik veel hoger uit dan de fabrieksopgave. Volvo belooft een verbruik van 1 op 15.2 voor de S60 T5, maar in de praktijk is 1 op 10 het best haalbare.

Weggedrag

Zoals eerder aangegeven, presenteert Volvo de S60 als "sport sedan" en dat staat haaks op alle beloften van milieuvriendelijk werken en de nadruk leggen op veiligheid. Om de claim "sport sedan" waar te maken is iedere S60 voorzien van een sportief afgestemd onderstel (deel van het eerder genoemde "R-Design"-pakket). Verder zijn de S60 en V60 technisch gelijk, een proefrit in de ene auto geeft dus een goed beeld van de andere auto.

Bovendien: in de praktijk is het effect van het sport-onderstel gering. Wat voor de T5 motor geldt, geldt namelijk ook voor het weggedrag. De S60 laat zich desgewenst zeer sportief rijden en bochten omslaan, maar dit is overduidelijk niet waar de auto voor bedoeld is. Om scherpe bochten te maken zijn relatief veel stuurbewegingen nodig, waardoor de S60 niet uitnodigt tot snel bochtenwerk. De goede wegligging dient voornamelijk de veiligheid: wanneer nodig moet de S60 op hoge snelheid veilig en stabiel kunnen uitwijken.

De term "sport sedan" zit dus vooral in de aankleding. Dat is in de praktijk ook veel logischer, want in de dagelijkse praktijk is er nauwelijks gelegenheid tot sportief rijden. Van comfort kan juist altijd worden genoten, dus dat is de verantwoorde keuze.

Conclusie

Imago is vaak een kwestie van cijfers, specificaties en "bling bling". Volvo heeft een nieuwe insteek gevonden: veiligheid en verantwoordelijkheid tot begeerlijke zaken maken. Dat doet het merk door zaken waar te maken die anderen vooralsnog alleen beloven. Zo levert Volvo de S60 niet meer met dieselmotoren, is de topsnelheid beperkt en wordt de auto geproduceerd waar de vraag het grootst. Het motorvermogen en de uitstekende wegligging worden ingezet om het comfort en de veiligheid te dienen, niet om uit te dagen tot sportief rijden. Niet alleen het topmodel, maar Iedere Volvo is voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft.

Daarmee is de S60 een verstandige, maar nog steeds geen begeerlijke auto. Deze proefrit wijst anders uit: in de praktijk is de S60 een auto die keer op keer bewijst dat Volvo de juiste keuzes heeft gemaakt. De nadruk ligt op zaken die daadwerkelijk zinvol zijn, niet op zaken die indruk maken op anderen.