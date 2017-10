Volvo V90 Cross Country nu in Ocean Race-uitvoering

30 oktober 2017 | Volvo onthult de Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Deze exclusieve en extra avontuurlijke uitvoering van de Volvo V90 met standaard All-Wheel Drive en Hill Descent Control is een eerbetoon aan de Volvo Ocean Race 2017 / 2018 die 22 oktober van start ging. Een deel van de aanschaf doneert Volvo aan de bestrijding van de plasticsoep, de enorme hoeveelheid plastic en ander afval dat in de oceanen drijft.

Van de eerste 3.000 verkochte exemplaren van de Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race gaat € 100 van de aanschafprijs naar het Volvo Ocean Race Science Programme dat onderzoek doet naar de plasticsoep. Kopers helpen hiermee indirect de oceanen schoner te maken.

Het Volvo Ocean Race Programme heeft de zeilboten van de Volvo Ocean Race uitgerust met tal van sensoren. Deze verzamelen data tot in de verste uithoeken van de oceanen, zoals temperatuur, stromingen, druk en windsnelheid. Ook meten ze de hoeveelheid zout, CO2 en zeewier. Samen met data over microplastics kan hiermee een beter beeld worden gevormd over de mate van vervuiling van de plasticsoep en de impact hiervan op het leven in oceanen.

De V90 Cross Country Volvo Ocean Race helpt zelf ook mee om de oceanen schoner te maken. De vloerbekleding is gemaakt van Econyl, een stof die uit 100% gerecycled nylon bestaat van visnetten die op zee zijn achtergelaten. De V90 Cross Country Ocean Race is ontwikkeld door designers en engineers van de Special Vehicles-afdeling van Volvo Cars in Torslanda, Zweden. De afdeling is gespecialiseerd in het ontwerpen van exclusieve, op maat gemaakte Volvo-modellen waaronder de ultraluxe Excellence-versie van de Volvo XC90.

De V90 Cross Country Volvo Ocean Race biedt een extra complete uitrusting met onder andere Park Assist vóór, luchtvering achter, Sensus navigatie, een elektrisch bedienbare achterklep, IntelliSafe Surround, zonneschermen, Keyless Drive en een Volvo Guard Alarm. Als basis dient de V90 Cross Country Pro met standaard Full-LED Active High Beam koplampen, LED-mistlampen, City Safety en Adaptive Cruise Control met de geavanceerde rijassistentie Pilot Assist.

Verder is de V90 Cross Country Volvo Ocean Race te herkennen aan zijn speciale, expressieve design voor zowel ex- als interieur. Mat grijze ('Koalin Grey') en oranje ('Flare Orange') accenten, voor het eerst gezien op de Volvo XC Concept Coupé uit 2014, worden gecombineerd met de carrosseriekleur 'Crystal White', exclusieve 20-inch lichtmetalen velgen en speciale 'piping' en stiksels in het interieur. De contourstoelen van de V90 Cross Country Volvo Ocean Race zijn voorzien van lederen/textiel bekleding en een Volvo Ocean Race-inscriptie. Vier USB-poorten, een 230V-aansluiting, een waterbestendige opbergtas en omkeerbare textiel/vinyl stoelhoezen benadrukken zijn rol als ultieme 'Get Away Car'. Optioneel levert Volvo een bijpassende dakkoffer in de kleur van de carrosserie.

De V90 Cross Country Volvo Ocean Race staat begin 2018 bij de Volvo-dealer maar is nu al te bestellen in de volgende uitvoeringen:

T5 AWD Geartronic 184 kW (250 pk) € 84.995

T6 AWD Geartronic 228 kW (310 pk) € 94.495

D4 AWD Geartronic 140 kW (190 pk) € 82.995

D5 AWD Geartronic 173 kW (235 pk) € 89.995

Leasen is mogeiljk vanaf € 1.019 per maand, op basis van 15.000 km per jaar en 60 maanden looptijd.