Volvo V60 nu ook als Business Sport

28 september 2017 | Volvo presenteert de V60 Business Sport. De basis is de extra sportief uitgeruste V60 R-Design. Dat betekent onder meer R-Design 18-inch lichtmetalen velgen en een verlaagd sportchassis, diffuser achter en raamlijsten in Silk Metal uitgevoerd. De T4-benzinemotor en D4-dieselmotor, beide met 140 kW (190 pk), onderstrepen de rijdynamiek. De prijzen beginnen bij 38.995 euro voor de T4 en 40.495 euro voor de D4.

De Volvo V60 Business Sport doet ook qua interieur zijn naam eer aan. De sportstoelen vóór, sportpedalen, het met leder bekleed sportstuur met R-Design-logo, adaptief TFT Crystal instrumentenpaneel met onder meer een Performance-instelling en de met leder beklede versnellingspookknop, moeten de sportief ingestelde automobilist aanspreken. De Sensus navigatie met gratis updates van de EU-kaart, Dual Xenon verlichting, Park Assist achter, High Performance Audio en verwarmbare voorstoelen beloven extra comfort.

De V60 Business Sport biedt drie pakketten: IntelliSafe Pro Line, Luxury Line en Scandinavian Line. De uitrusting kan hiermee worden uitgebreid met bijvoorbeeld R-Design lederen bekleding, elektrisch bedienbaar glazen schuifdak, parkeerverwarming met timer, Volvo on Call met WiFi-hotspot, Blind Spot Information System en Adaptieve Cruise Control.

Meerprijzen van deze pakketten:

Intellisafe Pro Line € 1.995

Luxury Line € 2.495

Scandinavian Line € 995

De T4-benzinemotor en D4-dieselmotor van de Volvo V60 Business Sport leveren de prestaties, te weten een topsnelheid van 225 km/uur (T4). In 7,3 seconden (T4) zit de V60 vanuit stilstand op 100 km/uur (D4: 7,7 sec.). Optioneel is de V60 Business Sport leverbaar met een Geartronic automaat (T4: 6-traps voor € 2.000, D4: 8-traps voor € 2.500.). De V60 Business Sport is per direct te bestellen.