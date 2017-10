Volvo S90 en V90 nu ook als T4

26 oktober 2017 | Volvo breidt het aanbod benzinemotoren van de Volvo S90 en Volvo V90 uit met de nieuwe T4-motorisering. Deze 2,0-liter turbomotor met 140 kW / 190 pk koppelt een vanafprijs van 49.875 euro voor de S90 en 51.175 euro voor de V90 aan een standaarduitrusting met onder meer een achttraps Geartronic-automaat, 18-inch lichtmetalen velgen, City Safety en Adaptive Cruise Control met de semi-autonome rijdmodus Pilot Assist.

De nieuwe T4-motorisering completeert het aanbod benzinemotoren voor de Volvo S90 en Volvo V90 en biedt 140 kW / 190 pk. In combinatie met de standaard achttraps Geartronic-automaat staat de nieuwe 2,0 liter turbomotor garant voor voldoende prestaties; vanuit stilstand accelereert de S90 T4 in 8,7 seconden naar 100 km/uur (V90 T4: 8,9 seconden).

Volvo levert de Volvo V90 T4 vanaf het uitrustingsniveau Kinetic met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, City Safety, Adaptive Cruise Control met de semi-autonome rijmodus Pilot Assist, High Performance Audio, Electronic Climate Control met CleanZone en Volvo Sensus Connect met 9-inch touchscreen. De S90 T4 is er vanaf de uitvoering Momentum inclusief LED-koplampen met grootlichtassistent, grille in Glossy Black met chromen omlijsting, verchroomde raamomlijsting en Iron Ore aluminium inleg in het interieur.

De Volvo S90 T4 is te leasen vanaf € 679 per maand. De leasetarieven van de V90 T4 beginnen bij € 719 per maand. Deze bedragen zijn exclusief BTW en op basis van 60 maanden en maximaal 15.000 km/jaar.

De Volvo V90 T5 90th Anniversary Edition (184 kW / 250 pk) biedt voortaan nog meer voordeel, namelijk € 7.000 in vergelijking tot de V90 T5 Momentum. Tot de extra uitrusting behoren onder andere Moritz lederen bekleding, Sensus navigatie, IntelliSafe Surround, Park Assist vóór en een Park Assist camera achter.