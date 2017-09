Volvo introduceert XC40

21 september 2017 | Volvo introduceert de XC40. Daarmee maakt Volvo het XC-gamma compleet. Met de introductie van de nieuwe XC40 heeft Volvo voor het eerst in zijn geschiedenis drie nieuwe, wereldwijd leverbare SUV's in het gamma in het snelst groeiende autosegment. De nieuwe XC40 is het eerste model dat gebouwd is op het nieuwe platform: Compact Modular Architecture (CMA). Deze dient als basis voor alle nieuwe modellen in de 40-serie, waaronder ook volledig elektrisch aangedreven versies. Het CMA-platform is in samenwerking met Geely ontwikkeld en biedt beide automerken de voor dit segment noodzakelijke schaalvoordelen.

In technologisch opzicht brengt de nieuwe Volvo XC40 de veiligheid, connectiviteits- en infotainmenttechnologie van de XC60 en de XC90 naar SUV's in de compacte middenklasse. Net als de grotere familieleden zet de XC40 deze in eigen huis ontwikkelde technologieën in de schijnwerpers. Voorbeelden van de veiligheids- en rij-assistentiesystemen van Volvo in de XC40 zijn Pilot Assist, City Safety, Run-off Road Protection & Mitigation, Cross Traffic Alert met Brake Support, Rear Collision Warning, Lane Keeping Aid en de 360°-camera die bestuurders helpt bij het manoeuvreren van de auto in kleine parkeervakken.

De Volvo XC40 biedt ook een eigen kijk op het opbergen van spullen in de auto. Het interieurontwerp biedt bestuurders van de XC40 onder meer functionele bergvakken in de portieren en onder de stoelen, een speciale plek met inductielaadmogelijkheid voor telefoons, een uitklapbare haak voor kleine tassen en een uitneembare afvalbak in de middenconsole.

Vanaf de introductie levert Volvo de XC40 met een D4-dieselmotor of een T5-benzinemotor - Drive-E viercilinders. Later volgen meer varianten, waaronder een volledig elektrische XC40. Verder is de XC40 de eerste Volvo die zal worden voorzien van de nieuwe driecilindermotor van Volvo.

De productie van de nieuwe Volvo XC40 start in november in Gent, België. De orderboeken voor het nieuwe model worden in Nederland op 29 september geopend.

Tegelijk met de introductie van de XC40 presenteert Volvo ook 'Care by Volvo': het alternatief voor traditioneel autobezit. Volvo biedt deze dienst voor het eerst aan voor de nieuwe XC40. 'Care by Volvo' maakt het bezit van een auto net zo gemakkelijk en transparant als het hebben van een telefoon. Met Care by Volvo behoren bijvoorbeeld aanbetalingen, prijsonderhandelingen en regionale prijsverschillen dankzij een vast maandelijks bedrag tot het verleden. Afhankelijk van de regio omvat Care by Volvo bovendien een reeks digitale conciërgediensten, zoals tanken, schoonmaken, haal-en-brengservice en aflevering in de auto van in webshops bestelde spullen. De XC40 met Care by Volvo is in een bepaald aantal markten online te bestellen.

Eigenaren van de XC40 zijn de eerste Volvo-kopers die hun auto met familie en vrienden kunnen delen via Volvo On Call. Hiervoor is een nieuwe digitale sleuteltechnologie in het leven geroepen.