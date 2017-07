Nieuwe Volvo XC60 nu bij de dealer

13 juli 2017 | De nieuwe Volvo XC60 staat vanaf dit weekend bij de dealer. Voor extra comfort is een automatische Geartronic-transmissie standaard, evenals Volvo Sensus Connect, het infotainmentsysteem met groot 9-inch touchscreen. Verder debuteren in de nieuwe Volvo XC60 drie rijassistentiesystemen. De prijzen beginnen bij 58.995 euro.

De tweede generatie van de Volvo XC60 is leverbaar als Momentum, Inscription en extra sportieve R-Design Standaard zijn onder meer: Electronic Climate Control met vier gescheiden klimaatzones en CleanZone voor een betere luchtkwaliteit binnen, Keyless Start, LED-koplampen met grootlicht-assistent, Hill Start Assist en Hill Descent Control, Park Assist achter, High Performance Audio met tien luidsprekers en Bluetooth audiostreaming. De Volvo XC60 wordt standaard uitgerust met 18-inch lichtmetalen wielen.

Voor extra veel comfort levert de Volvo-dealer de XC60 met het Business Pack Connect. Dit accessoirespakket omvat Sensus navigatie met gratis kaartupdates, smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto en een 12,3-inch digitaal instrumentarium. Het Business Pack Connect is leverbaar vanaf € 995. Voor € 1.300 meer rust Volvo de XC60 uit met comfortstoelen voorzien van Moritz-lederen bekleding, stoelverwarming en verwarmbare ruitenwisserbladen.

Het standaard actieve veiligheidssysteem City Safety is uitgebreid met stuurassistentie. Die treedt in werking tussen 50 en 100 km/u, als blijkt dat automatisch remmen niet genoeg is om een dreigend ongeval te voorkomen. Hiermee kan de XC60 zelfstandig andere voertuigen ontwijken, maar ook voetgangers, fietsers en grote dieren.

Oncoming Lane Mitigation is het tweede nieuwe rijassistentiesysteem. Het helpt aanrijdingen te voorkomen met voertuigen op de tegemoetkomende rijbaan door de auto automatisch terug te sturen naar de oorspronkelijke rijbaan. Het systeem is eveneens standaard en functioneert tussen 60 en 140 km/u. Het derde nieuwe rijassistentiesysteem is toegevoegd aan het optionele Blind Spot Information System (BLIS). Ook hiermee stuurt de XC60 automatisch weg van dreigend gevaar.

De Volvo XC60 is verder standaard uitgerust met de geavanceerde veiligheidssystemen Run-off Road Mitigation, Run-off Road Protection, Intersection Braking en Lane Departure Warning. Optioneel is de XC60 leverbaar met de semi-autonome rijmodus Pilot Assist die tot 130 km/u functioneert met Adaptive cruise control.