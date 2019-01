Volkswagen produceert 5 miljoenste Tiguan

24 januari 2019 | Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of Volkswagen heeft al een mijlpaal bereikt. Halverwege januari rolde in Wolfsburg (Duitsland) de vijf miljoenste Tiguan van de band. Sinds zijn debuut in 2007 is de SUV van Volkswagen uitgegroeid tot een wereldwijd succes.

De Tiguan en Tiguan Allspace vallen bij klanten over de hele wereld in de smaak. Alleen al in 2018 leverde Volkswagen 800.000 exemplaren van de Tiguan en Tiguan Allspace af.

De productie van de Tiguan startte in 2007 in de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg. In het eerste volledig jaar werden er 120.000 exemplaren gebouwd. Daarna stegen de verkopen hard, naar 500.000 Tiguans wereldwijd in 2015. Een jaar later was het de beurt aan de tweede generatie Tiguan. Dat was de eerste Volkswagen-SUV op basis van het modulaire MQB-platform (Modularer Querbaukasten). In 2017 werd het leveringsprogramma uitgebreid met de Tiguan Allspace, die 22 centimeter langer is en ook te bestellen is als zevenzitter. Dat gaf een nieuwe impuls aan de verkopen: in 2017 werden meer dan 700.000 Tiguans verkocht en 2018 was tot nu toe het topjaar met bijna 800.000 auto's.