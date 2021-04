Volkswagen Tiguan nu ook als eHybrid

1 april 2021 | De Volkswagen Tiguan is er nu ook met een plug-in hybride-aandrijflijn. In de 'full option' R-Line Business+-uitvoering belooft hij ook sportiviteit en luxe. De Tiguan 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ is leverbaar vanaf 46.690 euro.

Met een systeemvermogen van 180 kW/245 pk en een maximumkoppel van 400 Nm is de Tiguan 1.4 TSI eHybrid R-Line Business+ de krachtigste variant in de Tiguan line-up. In GTE-modus ondersteunt de elektromotor de 1.4 TSI (met standaard zestraps DSG-automaat). Dit samenspel leidt tot een acceleratie van 0-100 km/u in 7,5 seconden en een topsnelheid van 205 km/u. Het theoretische gemiddelde verbruik is vastgesteld op 1,8 l/100 km (CO2: 41 g/km). De Tiguan eHybrid mag aanhangers met een gewicht tot 1.800 kg trekken.

De Tiguan 1.4 TSI eHybrid start altijd in e-modus. De lithium-ion accu maakt in theorie een elektrische actieradius van 47 kilometer mogelijk. Het laden van de accu duurt bij een publiek laadpunt of een wallbox (3,6 kW wisselstroom) 3 uur en 40 minuten.

De Tiguan eHybrid wordt standaard geleverd in de R-Line Business+-uitvoering met sportieve elementen zoals 19 inch lichtmetalen velgen, het R-Line in- en exterieurpakket, Sport-comfortstoelen en een multifunctioneel met leder bekleed sportstuur. En voor het comfort en maximaal gebruiksgemak beschikt deTiguan eHybrid R-Line Business+ ook over de Digital Cockpit Pro, het Executive-pakket met onder meer het navigatiesysteem Discover Media, verkeerstekenherkenning, spraakbediening en een alarmsysteem. LED Matrix-verlichting (IQ. Light), progressive Steering en Keyless Access inclusief Easy Open ronden de R-Line Business+-trim af.

De nieuwe Tiguan 1.4 TSI eHybrid is per direct te bestellen. Hij is er, inclusief vier jaar garantie vanaf € 46.690.

