Volkswagen Tiguan krijgt plug-in hybride techniek

1 juli 2020 | Volkswagen introduceert de vernieuwde Tiguan. De SUV wordt leverbaar met plug-in hybridetechnologie en zet de volgende stap op het gebied van digitalisering en connectiviteit. De TDI-modellen worden uitgevoerd met twin dosing-technologie. Naast alle technische noviteiten krijgt de Tiguan ook een nieuw uiterlijk. De Nederlandse marktintroductie van de vernieuwde Volkswagen Tiguan staat gepland voor oktober 2020.

De vernieuwde Tiguan is direct herkenbaar aan de nieuwe grille, die speciaal voor de SUV's van Volkswagen is ontworpen. Samen met de hogere motorkap, bredere LED-koplampen en nieuwe bumpers komt de Tiguan daarmee krachtiger voor de dag. Op de achterzijde bevindt de Tiguan-belettering zich nu onder het VW-logo.

Voor het eerst is de Tiguan er ook met plug-in hybridetechnologie. De Tiguan eHybrid heeft een aandrijflijn met een systeemvermogen van 180 kW / 245 pk. Als de batterij voldoende is opgeladen, start de Tiguan altijd in de 100% elektrische E-MODE. Met volledig geladen accu bedraagt de elektrische actieradius 50 kilometer (WLTP). In E-MODE is de topsnelheid van de Tiguan eHybrid, die later dit jaar bestelbaar wordt, begrensd op 130 km/u. In Hybrid-modus slaat de Tiguan tijdens langere ritten voldoende energie op om op de plaats van bestemming elektrisch te kunnen rijden. In deze stand ondersteunt de elektromotor tevens de TSI-benzinemotor, bijvoorbeeld door bij het accelereren een extra duwtje in de rug te verzorgen. De GTE-modus, die is te activeren via een knop naast de DSG-keuzehendel, staat voor maximale sportiviteit. In deze stand is het volledige systeemvermogen beschikbaar.

De Tiguan maakt nu gebruik van digitale touchpanelen in plaats van bedieningsknoppen. Zo is er een module met touchbuttons en -sliders voor alle klimaatfuncties. Optioneel kunnen deze knoppen ook gebruikt worden voor de bediening van de verwarming van de stoelen, voorruit en achterruit en om het airco-menu te openen. Een digitale versie van het nieuwe multifunctionele stuurwiel met verlichte 'touch-eilandjes' en touchsliders is eveneens optioneel. De Tiguan heeft standaard verlichte USB-C-poorten onder de airco-module.

De vernieuwde Tiguan maakt gebruik van het nieuwe MIB3-infotainmentsysteem met een online connectivity unit (OCU) en geïntegreerde eSim. Hiermee komen de online diensten van We Connect (onbeperkte gebruiksduur) en We Connect Plus (gedurende 1 jaar gratis) onder handbereik. Afhankelijk van de uitvoering maakt het MIB3-systeem nieuwe functies zoals stembediening (natural voice control) mogelijk en biedt het toegang tot streaming diensten zoals Apple Music. Dankzij het nieuwe infotainmentsysteem zijn vele instellingen te personaliseren én op te slaan in de cloud. Via het Volkswagen ID zijn deze settings ook in andere Volkswagen-modellen te gebruiken. Ook de draadloze verbinding van App-Connect Wireless voor Apple CarPlay en Android Auto is nu beschikbaar voor de Tiguan. Een audio system (480 W, 10 speakers) van Harman Kardon is als optie te bestellen.

IQ.DRIVE is de paraplu voor alle systemen die de bestuurder bij het rijden ondersteunen. Travel Assist, dat is te activeren met een knop op het stuur, staat voor de volgende stap in rijden met assistentie. In de Tiguan is dit systeem in staat om bij snelheden tussen 0-210 km/u (tussen 30-210 km/u voor handgeschakelde versies) de besturing en het gasgeven en remmen over te nemen. Hiervoor maakt Travel Assist gebruik van de Adaptive Cruise Control en Lane Assist. Ook als Travel Assist actief is, dient de bestuurder de handen aan het stuur te houden. Het stuur is uitgevoerd met touch-detectie om dit te monitoren. Indien nodig volgt een waarschuwing.

De nieuwste generatie Adaptive Cruise Control (ACC) maakt gebruik van camerabeelden en GPS-informatie van het navigatiesysteem. Op basis van bijvoorbeeld informatie over snelheidslimieten, bochten en rotondes past ACC automatisch de snelheid aan. Front Assist is standaard in de nieuwe Tiguan. Dit systeem reageert nu beter op voetgangers die in complexe verkeerssituaties oversteken. Lane Assist is ook verbeterd: het herkent wegmarkeringen als groenstroken nu beter.

De nieuwe Tiguan is ook leverbaar met IQ.LIGHT LED-Matrix koplampen. Met 24 LED's in elke koplampmodule zijn diverse (interactieve) lichtfuncties te activeren en op de weg te projecteren. Ook nieuw is de 'vegende' animatie van de LED-richtaanwijzers in de koplampen. In de Tiguan Elegance hebben ook de richtingaanwijzers van de nieuwe achterlichtunits deze vegende animatie.

De Tiguan-range bestaat uit de Tiguan Life, de luxe Tiguan Elegance en de sportief getinte Tiguan R-Line. Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met LED-koplampen, een proactief inzittendenbeschermingssysteem in combinatie met Front Assist, het nieuwe multifunctionele stuurwiel, een infotainmentsysteem met minimaal een 6,5 inch display en We Connect en We Connect plus.

Volkswagen Tiguan leasen?

Dat kan! Vanaf € 745,-

Volkswagen bouwt 6 miljoenste Tiguan

17 april 2020

VW Tiguan R-Line Black Style in NL

3 april 2019

VW produceert 5 miljoenste Tiguan

24 januari 2019

Nieuwe top-motoren voor VW Tiguan

19 september 2016