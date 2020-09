Vernieuwde Volkswagen Tiguan nu te bestellen

14 september 2020 | Volkswagen maakt de prijzen van de eerste uitvoeringen van de vernieuwde Tiguan voor modeljaar 2020 bekend. De middelgrote SUV van Volkswagen heeft een nieuwe vormgeving en nog techniek. Hij is daarnaast voorzien van vernieuwde aandrijflijnen en is standaard rijker uitgerust dan voorheen. De vernieuwde Tiguan is per direct te bestellen met een vanafprijs van 36.390 euro.

De vernieuwde Tiguan, die vanaf medio oktober 2020 in de Nederlandse showrooms staat, is direct te herkennen aan zijn compleet nieuw ontworpen voorzijde, de verhoogde motorkap en de opgefriste achterzijde. Ook van binnen heeft de Tiguan een verbetering ondergaan, met onder meer een touch & slide Climatronic, een nieuw stuurwiel en een infotainmentsystemen van de nieuwste generatie. Daarbij zet de Tiguan de volgende stap op het gebied van digitalisering en connectiviteit. We Connect geeft toegang tot een scala aan praktische online diensten en We-apps. Zo geeft de We Connect-app onder meer inzicht in de parkeerpositie en kilometerstand. De nieuwste assistentiesystemen, waaronder Travel Assist en Predictive Cruise Control, dragen bij aan meer veiligheid en comfort. En tenslotte heeft iedere vernieuwde Tiguan vanaf nu standaard 4 jaar garantie.

De vernieuwde Tiguan valt ook op door zijn omvangrijkere standaarduitrusting. Hij is verkrijgbaar in vijf verschillende uitvoeringen en is completer uitgerust dan voorheen. De Life beschikt over LED-verlichting met Light Assist, 17 inch 'Montana' lichtmetalen velgen, 3-zone Climatronic, comfortstoelen en sfeerverlichting. Ook standaard: DAB+ radio, parkeersensoren voor en achter, het radio en multimediasysteem 'Ready to Discover' met 8 inch touchscreen, Streaming & Internet en We Connect. Met het oog op de veiligheid zijn ook de adaptieve cruise control (ACC), Front Assist en City Emergency Braking inbegrepen.

De Tiguan Elegance staat voor meer luxe, met onder meer LED-Matrix verlichting, de Digital Cockpit Pro, comfortstoelen, verlichte instaplijsten, sfeerverlichting (30 kleuren), keyless acces, een elektrisch bediende achterklep met sensorgestuurde opening, een achteruitrijcamera en Park Assist. Hij staat standaard op 18 inch 'Frankfurt' lichtmetaal en de achterlichten zijn uitgevoerd in donkerrood. De Tiguan R-Line straalt dynamiek uit met zijn R-Line ex- en interieurpakket, 19 inch lichtmetalen velgen 'Valencia', verlichte R-line instaplijsten, een multifunctioneel sportstuur en pedalen in edelstaal. Daarnaast beschikt hij over alle voorzieningen van de Life en voegt hij LED 'Plus'-koplampen, Sport-comfortstoelen, een zwarte dakhemel, chromen raamlijsten en een multifunctioneel sportstuurwiel toe.

Speciaal voor de zakelijke rijders is de vernieuwde Tiguan per direct ook te bestellen als luxe Business of extra luxe én sportieve R-Line Business+. die hun rijke meeruitrusting bieden tegen speciale prijzen en een zo laag mogelijke bijtelling. De Life Business biedt boven de Life onder meer het Executive pakket met 'Discover Media' navigatie, "Hey Volkswagen"-spraakbediening, verkeerstekenherkenning en een diefstalalarm. Ook standaard: de Digital Cockpit Pro, een elektrisch bedienbare achterklep met sensorgestuurde opening, keyless access en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Hij onderscheidt zich van buiten met de chromen dakreling en raamlijsten.

De R-Line Business+ biedt dezelfde meeruitrusting als de R-Line en voegt daar onder meer het Executive pakket met 'Discover Media' navigatie, "Hey Volkswagen"-spraakbediening, verkeerstekenherkenning en een diefstalalarm aan toe. Ook standaard: de Digital Cockpit Pro, een elektrisch bedienbare achterklep met sensorgestuurde opening, keyless access en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Daarnaast onderscheidt deze uitvoering zich nog met IQ. Light (LED Matrix koplampen), in donkerrood uitgevoerd LED-achterlichten en Dynamic Steering.

Bij de marktintroductie in oktober 2020 is de vernieuwde Volkswagen Tiguan er met een keuze uit vier aandrijflijnen. De 1.5 TSI met 96 kW/ 130 pk in combinatie met handgeschakelde zesversnellingsbak is voorbehouden aan de Tiguan Life en is leverbaar vanaf € 36.390. De 1.5 TSI met 110 kW /150 pk is beschikbaar voor alle uitvoeringen en leverbaar vanaf € 38.190. In combinatie met DSG-automaat is hij er vanaf €40.690 Daarnaast is ook de Tiguan 2.0 TDI (100 kW / 150 pk) DSG beschikbaar op alle uitvoeringen,. Hij is er als Life vanaf €49.630. Tenslotte is de Tiguan 2.0 TDI (100 kW / 150 pk) DSG 4MOTION er vanaf € 58.600 (Elegance).

Later dit jaar maakt Volkswagen de prijzen en specificaties bekend van de overige varianten van de vernieuwde Tiguan, waaronder de 180kW / 245pk sterke plug-in hybride (eHybrid) met een theoretische elektrische actieradius van 50 km (WLTP).

