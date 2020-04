Volkswagen bouwt 6 miljoenste Tiguan

17 april 2020 | De Volkswagen Tiguan heeft dit voorjaar de productiemijlpaal van zes miljoen stuks bereikt. 2019 was het recordjaar en werden in totaal 910.926 exemplaren van de SUV geproduceerd. Dit maakt de Tiguan de best verkochte auto van de hele Volkswagen Groep. Het model is te koop in 80% van alle landen wereldwijd en is de meest succesvolle SUV van Europa en nummer drie van de meest populaire SUV's ter wereld.

Gemiddeld rolde vorig jaar elke 35 seconden een Tiguan van de productielijn in een van de Volkswagen-fabrieken. De wereldpremière van de eerste generatie van de SUV vond plaats op de International Motor Show (IAA) in Frankfurt in 2007. Later dat jaar kwam de eerste Tiguan op de markt. Sindsdien heeft de nieuwkomer een snelle opkomst gekend. In 2008 bouwde Volkswagen meer dan 150.000 exemplaren van de Tiguan, die verkrijgbaar was met vierwielaandrijving of voorwielaandrijving. In 2011 werd een vernieuwde versie van de bestseller onthuld. Dit was een doorslaand succes: het jaarlijkse Tiguan-volume brak vervolgens voor het eerst de grens van 500.000.

De tweede generatie van de Tiguan kwam in april 2016 op de markt. De SUV werd nu voor het eerst gebouwd met de Modular Transverse Toolkit (MQB). Dit technische platform veranderde alles. Het model kreeg een geheel vernieuwd en dynamisch uiterlijk. Het interieur was aanzienlijk ruimer dankzij de grotere wielbasis, terwijl nieuwe hulpsystemen de actieve veiligheid van het voertuig verbeterden.

De productlijn werd in 2017 uitgebreid met het debuut van een tweede Tiguan-model; een XL-versie waarbij de wielbasis werd verlengd met 110 mm en zodoende ruimte creëerde voor een derde zitrij. De nieuwe versie gaf het model een flinke duw in de rug: 55% van alle Tiguan-modellen die wereldwijd de productielijn verlaten, hebben nu een lange wielbasis. In Amerika verkoopt Volkswagen de Tiguan van de tweede generatie uitsluitend in de lange versie. Op de Europese markten en in veel andere landen werd het model met lange wielbasis gelanceerd als de Tiguan Allspace. De XL-versie die in China als de Tiguan L wordt verkocht, is ook een groot succes. In oktober 2019 voegde Volkswagen een plug-in hybride-aandrijving toe aan het motorengamma dat beschikbaar is voor de Chinese Tiguan L.

De Tiguan wordt momenteel geproduceerd in vier Volkswagen-fabrieken verspreid over vier tijdzones, waardoor de SUV vrijwel 24 uur per dag wordt geproduceerd. De versie met een normale wielbasis (NWB) wordt geproduceerd in de moedervestiging van Volkswagen in Wolfsburg, bestemd voor Europa, Afrika, Azië en Oceanië. De Kaluga-fabriek, 170 kilometer ten zuidwesten van Moskou, produceert de NWB-voertuigen voor de Russische markt en voor aangrenzende Centraal-Aziatische landen. In Shanghai produceert Volkswagen de Tiguan L met een lange wielbasis (LWB) voor de Chinese markt. In de Mexicaanse stad Puebla worden de LWB-versies van de Tiguan gebouwd voor Noord- en Zuid-Amerika en voor landen in Europa, Afrika, Azië en Oceanië.

Gedurende twee generaties is de Tiguan uitgegroeid tot een van de meest succesvolle SUV's ter wereld. Gedurende deze periode is het een van de steunpilaren geworden van het merk en de Volkswagen Groep. Volkswagen bereidt zich voor om het volgende hoofdstuk van het succesverhaal van Tiguan te lanceren met een grote technische en visuele update in 2020. Een van de hoogtepunten zal een nieuwe extra variant zijn met een plug-in hybride (PHEV) voor Europa.

Nieuwe vloermatten voor de Tiguan?

Dat kan! Vanaf € 35,-

VW Tiguan R-Line Black Style in NL

3 april 2019

VW produceert 5 miljoenste Tiguan

24 januari 2019

Nieuwe top-motoren voor VW Tiguan

19 september 2016

5 EuroNCAP sterren voor VW Tiguan

23 juni 2016