Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter als 70 Edition

6 september 2017 | Volkswagen bestaat in Nederland zeventig jaar en Volkswagen Bedrijfswagens viert dat tijdens de Vriendenprijs Weken met de exclusieve Transporter 70 Edition. Deze jubileumeditie is gebaseerd op de luxe Highline en is daar bovenop voorzien van vele extra's, waarbij het klantvoordeel oploopt tot 4.800 euro. Naast de Transporter brengt Volkswagen Bedrijfswagens ook 70 Editions uit voor de Crafter en Caddy.