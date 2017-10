Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Tiguan Allspace nu ook met 2.0 TSI

18 oktober 2017 | Volkswagen breidt het motorengamma van de Tiguan Allspace uit. De nieuwe grote SUV van Volkswagen is nu ook te bestellen als 2.0 TSI 4Motion met 132 kW / 180 pk of 162 kW / 220 pk. Beide 2.0 TSI benzinevarianten zijn gekoppeld aan de zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. Deze topuitvoeringen zijn vanaf medio november leverbaar vanaf 49.590 euro in combinatie met het meest luxueuze Highline uitrustingsniveau.