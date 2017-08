Volkswagen neemt T-Roc in productie

15 augustus 2017 | Volkswagen onthult woensdag 23 augustus de T-Roc, de nieuwkomer binnen het compacte SUV-segment. De nieuwe T-Roc verenigt compacte afmetingen, een verfrissend nieuw design en een groot aantal moderne technieken in één cross-over.

Of de nieuwe T-Roc in stadsverkeer wordt ingezet, recreatief wordt gebruikt of tijdens lange ritten: de nieuwe cross-over van Volkswagen combineert de soevereiniteit van een SUV met de rijeigenschappen van een sportief model. Die eigenschappen van de nieuwkomer worden weerspiegeld in het design dat offroad elementen bevat, maar dat ook in het stadsverkeer opvallend verfrissend is. De T-Roc is onmiddellijk herkenbaar als een lid van de Volkswagen-familie. Een blikvanger is de nieuwe neus met een brede grille met geïntegreerde dubbele koplampen. De behuizing voor de knipperlichten en dagrij- en bochtenverlichting is separaat in de bumper gevat. Door de opvallende lichtornamenten is de nieuwe compacte SUV ook in het donker onmiddellijk als Volkswagen T-Roc herkenbaar.

De wereldpremière van de Volkswagen T-Roc vindt woensdag 23 augustus plaats. De onthulling is vanaf 20.00 uur live te volgen via een livestream.