Volkswagen neemt I.D. BUZZ in productie

21 augustus 2017 | Volkswagen heeft bevestigd een productieversie van de Volkswagen I.D. BUZZ op de markt te gaan brengen. De beslissing om het elektrische studiemodel verder te ontwikkelen, werd aangekondigd op het Concours d'Elegance Pebble Beach in Californië. "Deze nieuwe auto wordt een belangrijk onderdeel van Volkswagen's elektro-offensief en zal het klassieke Microbus-gevoel naar de toekomst brengen", zei dr. Herbert Diess, algemeen directeur van Volkswagen.

"Na de presentatie van de I.D. BUZZ op de autoshows in Detroit en Genève, kregen we veel reacties van klanten, waarin ze zeiden: 'bouw deze auto alstublieft!'", vertelde Diess in Pebble Beach. De productieversie ervan komt in 2022 op de markt, na de introductie van een compact vierdeurs I.D.-model. De belangrijkste markten voor de I.D. BUZZ, en voor de gehele I.D.-reeks, zijn Noord-Amerika, Europa en China.

Net zoals de concept car zal ook de productievariant van de I.D. BUZZ een elektrische auto zijn, waarvan de batterijen in de wagenvloer zijn weggewerkt. De aandrijflijn neemt weinig ruimte in, dus is het mogelijk om de voor- en achteras heel ver uit elkaar te zetten. Hierdoor is de wielbasis lang, zijn de overhangen klein en kan de interieurruimte worden gemaximaliseerd.

Niet alleen voor passagiers, maar ook voor vracht, want er komt een bestelbusversie van de I.D. BUZZ. "Het is een ideaal concept voor een bestelbus, zeker voor in de binnensteden", aldus dr. Eckhard Scholz, algemeen directeur van Volkswagen Commercial Vehicles. "De I.D. BUZZ Cargo is zeer geschikt voor schoon distributieverkeer en zal een semiautonoom voertuig worden van de categorie Level 3."

Het studiemodel I.D. BUZZ is 4,942 meter lang, 1,976 meter breed en 1,963 meter hoog. De auto die uiteindelijk in productie gaat, zal gebruikmaken van een nieuwe bodemarchitectuur die is ontwikkeld voor elektrische voertuigen. Daarbij leent hij veel designelementen van de concept car. De I.D. BUZZ krijgt een variabele stoelindeling, interactieve connectiviteit en een groot aantal autonome rijfuncties. Hij is onderdeel van Volkswagens Strategy 2025, die voorziet in de verregaande uitbreiding van het aantal elektrische Volkswagen-modellen. Tegen 2025 moeten dat er meer dan dertig zijn.