Volkswagen maakt prijzen Tiguan Allspace bekend

15 september 2017 | Medio november start Volkswagen Nederland met de levering van de Tiguan Allspace. Deze extra ruime SUV is er ook als zevenzitter en is nu al te bestellen. De prijslijst begint bij 36.950 euro. Direct vanaf de marktintroductie is de Tiguan Allspace er ook als extra complete Comfortline Business, met onder meer het multimedia-navigatiesysteem 'Discover Media', digitale radio en mobiele online diensten.

Vergeleken met de reguliere Tiguan is de Allspace 21 cm langer en ook de wielbasis is aanzienlijk groter: 2,79 m in plaats van 2,68 m. Dat betekent een groter ruimteaanbod voor zowel interieur als bagage. Passagiers achterin hebben ruim 5 cm meer beenruimte dan in de reguliere Tiguan. Afhankelijk van de stand van de verschuifbare tweede zitrij heeft de bagageruimte een inhoud tot maar liefst 700 liter. Met neergeklapte achterbank is zelfs een maximaal volume van 1.775 liter beschikbaar.

Optioneel is de Tiguan Allspace ook leverbaar met een derde zitrij. Dat maakt hem tot een echte 5+2-zitter. Twee Tiguans Allspace zijn voldoende om een compleet voetbalelftal, inclusief reserves te vervoeren. Tegelijkertijd is er in 7-zits opstelling ook nog een bagageruimte van 230 liter beschikbaar.

De Tiguan Allspace is in eerste instantie leverbaar met de 1.4 TSI benzinemotor met 110 kW / 150 pk en met verschillende 2.0 TDI dieselmotoren (vermogens van 110 kW / 150 pk tot 167 kW / 240 pk). Alle dieselmodellen zijn leverbaar in combinatie met 4MOTION vierwielaandrijving. Daarnaast levert Volkswagen voor de benzineversies optioneel een zestraps DSG-automaat met dubbele koppeling en voor de diesels een zeventraps variant.

Volkswagen levert de nieuwe Tiguan Allspace in een groot aantal uitvoeringen, zoals de Trendline, Comfortline en Highline. Daarnaast is er een aantrekkelijke geprijsde Comfortline Business-uitvoering met een nog rijkere uitrusting tegen een scherpe prijs.

Het gamma van de Tiguan Allspace begint met de Trendline. Dit model is voorzien van onder meer LED-dagrijverlichting, 17 inch lichtmetalen velgen Montana, Climatic airconditioning, multifunctioneel stuur, boordcomputer Plus, radio- en multimediasysteem 'Composition Colour', verschuifbare achterbank (180 mm), dakreling en variabele laadvloer. Ook hightech veiligheidsvoorzieningen als Adaptive Cruise Control met automatische afstandsregeling en Lane Assist zijn bij de Trendline inbegrepen.

De Comfortline is aanvullend op de Trendline voorzien van zaken zoals extra donker getinte ruiten achter, een elektrisch bedienbare achterklep, 17 inch lichtmetalen velgen Tulsa, automatische airconditioning met drie klimaatzones (Air Care Climatronic), Boordcomputer Premium met kleurendisplay, grootlichtassistent (Light Assist), Park Distance Control en comfortstoelen voor.

De Tiguan Allspace Comfortline (1.4 TSI en 2.0 TDI met 110 kW/150 pk) is er bij de marktintroductie direct ook in Business-uitvoering, met extra veel luxe. De standaarduitrusting van deze Business is verder uitgebreid met navigatie-, radio-, en multimediasysteem 'Discover Media', mobiele online diensten (Car-Net): 'Guide & Inform basis' (abonnement voor 36 maanden), telefoonvoorbereiding Plus, diefstalalarm, 'App-Connect' smartphone-integratie en digitale radio-ontvangst (DAB+). Ook LED-achterlichten, spraakbediening en de Mijn Volkswagen App inclusief abonnement voor 36 maanden zijn bij de Comfortline Business inbegrepen.

De Tiguan Allspace Highline beschikt bovenop de Comfortline over ondermeer LED-koplampen, 18 inch lichtmetalen velgen Kingston, Keyless Access, Easy Open (sensorgestuurde opening en elektrische sluiting van de achterklep), het Active Info Display (digitaal instrumentenpaneel), dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist), Radio- en multimediasysteem 'Composition Media', sfeerverlichting in deurdecoratie/voetenruimte en Top-Comfortstoelen.

Een greep uit de prijslijst:

Tiguan Allspace Trendline 1.4 TSI (110 kW/150 pk): € 36.950

Tiguan Allspace Trendline 1.4 TSI 6-DSG (110 kW/150 pk): € 39.250

Tiguan Allspace Comfortline 1.4 TSI (110 kW/150 pk): € 38.850

Tiguan Allspace Comfortline Business 1.4 TSI (110 kW/150 pk): € 38.950

Tiguan Allspace Highline 1.4 TSI 6- DSG (110 kW/150 pk): € 43.150

Tiguan Allspace Comfortline Business 2.0 TDI (110 kW/150 pk): € 44.490

De meerprijs voor de derde zitrij die van de Tiguan Allspace een zevenzitter maakt, bedraagt € 599.

De Volkswagen Tiguan Allspace is per direct te bestellen, vanaf november 2017 staat hij bij de Volkswagen-dealers in de showroom.