Volkswagen maakt prijzen T-Roc bekend

20 september 2017 | Volkswagen maakt de Nederlandse prijzen en uitvoeringsdetails van de nieuwe T-Roc bekend. Deze gloednieuwe cross-over wordt vanaf begin december leverbaar in drie uitvoeringen. Prijzen beginnen vanaf 25.995 euro. De Volkswagen T-Roc biedt keuze uit drie TSI-benzinemotoren en drie TDI-diesels (in beide gevallen met 85 kW / 115 pk, 110 kW / 150 pk en 140 kW / 190 pk). Bij de 150 pk-uitvoeringen is er keuze uit voorwielaandrijving en 4MOTION-vierwielaandrijving: de 4MOTION's zijn altijd gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling, de voorwielaangedreven varianten kunnen ook worden besteld met een handbak. Tot slot zijn er de 190 pk sterke motoren. Die zijn altijd uitgerust met 4MOTION en een zeventraps DSG-automaat.

De T-Roc wordt gekenmerkt door compacte proporties, coupé-achtige lijnen en een imposant front. Van voren is hij te herkennen aan zijn brede grille met geïntegreerde dubbele koplampen, die met LED-technologie zijn uitgerust op de topversies. Op de flank van deze cross-over loopt een opvallende chroomstrip over de A-stijl naar achteren richting de C-stijl. Achter dat stoere voorkomen gaat een modern, kleurrijk en ruim interieur schuil. De T-Roc biedt plaats aan vijf personen en heeft met 445/1.290 liter één van de grootste bagageruimtes in deze klasse.

Volkswagens compacte cross-over is onder meer te bestellen met het nieuwste Active Info Display (een volledig digitaal instrumentarium) en diverse infotainmentsystemen met schermen tot 8 inch. Ze zijn geoptimaliseerd voor een hele reeks online services, smartphone-apps en Volkswagen Car-Net. Het 8 inch infotainmentsysteem kan worden uitgebreid met App Connect, wat MirrorLink, Apple CarPlay en Android Auto integreert. Ook biedt Volkswagen het Security & Service-pakket aan, met onder meer Emergency Service, Automatic Accident Notification en Roadside Assistance.

Andere technologische kenmerken zijn naast het Adaptive Chassis Control (DCC) de vele voorzieningen die de veiligheid en het comfort op een hoger niveau brengen. Voorbeelden zijn de elektrisch bedienbare kofferklep, Keyless Access, verwarmd stuurwiel, panoramisch zonnedak, Adaptive Cruise Control, Dynamic Road Sign Display, Lane Assist, Front Assist, Blind Spot Monitor, Park Assist, Traffic Jam Assist, Driver Alert System en achteruitrijcamera.

Volkswagen gaat de nieuwe T-Roc in drie uitvoeringen leveren: de T-Roc, T-Roc Style en T-Roc Sport. De basisversie is standaard voorzien van onder meer Climatic airconditioning, LED-achterlichten en -dagrijverlichting, het infotainmentsysteem Radio Composition Colour en innovatieve rijassistentiesystemen zoals City Emergency Braking en voetgangersherkenning, Lane Assist en Front Assist.

Als Style heeft de nieuwe T-Roc bovenop de basisuitrusting standaard onder meer ook zwarte dakreling, parkeersensoren voor en achter, mistlampen vóór inclusief bochtverlichting en adaptieve cruise control. Vanbuiten is de T-Roc Style verder herkenbaar aan de 16 inch lichtmetalen velgen. In het interieur krijgt de T-Roc Style standaard een multifunctioneel stuurwiel, een middenarmsteun, Bluetooth en een USB-aansluiting.

Bovenop de extra uitrusting van de Style heeft de Sport standaard zaken als Radio Composition Media met 20,8 cm touchscreen, de Emergency Call Service, sfeerverlichting, Climatronic airconditioning, chromen dakreling en LED-koplampen. De T-Roc Sport staat standaard op 17 inch lichtmetalen velgen. Een unieke voorzieningen van deze luxe uitvoering is de nieuwste generatie van het Active Info Display, het volledig digitale instrumentarium dat nu nog helderder en intuïtiever is.

De Volkswagen T-Roc wordt ook leverbaar met R-Line stylingpakketten voor het in- en exterieur. Het R-Line exterieurpakket heeft kenmerkende zaken zoals sportieve bumpers en dorpels die in de kleur van de auto zijn gespoten. Ook lichtmetalen 18 inch Sebring velgen (19 inch Suzuka velgen optioneel) maken deel uit van het pakket. Ze zijn respectievelijk in grijs metallic of in grafiet zwart uitgevoerd. Het R-Line interieurpakket geeft het binnenste van de T-Roc een extra sportieve uitstraling met onder meer speciale bekleding, een sportstuur en zwarte hemelbekleding.

Naast de keuze uit de drie luxe uitvoeringen en de R-Line stylingpakketten bestaat ook de mogelijkheid om zowel het in- als exterieur te personaliseren. Volkswagen levert meerdere stylingthema's, waaronder een tweekleurig exterieur met een dak in afwijkende tint, en kleurige interieurcombinaties, die passen bij de individuele smaak van kopers.

De Volkswagen T-Roc is vanaf begin december 2017 in Nederland leverbaar. Hij staat vanaf begin december in de showroom vanaf € 25.995. Prijzen van de T-Roc Style beginnen bij € 27.960, de T-Roc Sport inclusief 190 pk 2.0 TSI DSG 4Motion is er vanaf € 37.290.