Volkswagen Golf Sportsvan ondergaat facelift

21 augustus 2017 | Volkswagen introduceert op de IAA in Frankfurt de vernieuwde Golf Sportsvan. Deze multifunctionele en extra ruime Golf heeft voor modeljaar 2017 niet alleen een aangescherpt design, maar ook een rijkere uitrusting met nieuwe assistentiesystemen en de nieuwste generatie infotainmentsystemen. Daarnaast debuteren drie nieuwe TSI-benzinemotoren in het veelzijdige model.

De vernieuwde Golf Sportsvan valt op door een verfijnd, krachtig design. Nieuw zijn onder meer de voor- en achterbumper, LED-dagrijverlichting of full LED-hoofdverlichting in plaats van xenon-verlichting. De Golf Sportsvan is leverbaar met vijf nieuwe lichtmetalen velgdesigns (16, 17 en 18 inch) en is verkrijgbaar in een aantal nieuwe kleuren, waaronder Cranberry Red. Het interieur van de vernieuwde Sportsvan is voorzien van nieuwe bekledingsmaterialen in stof en leer en nieuwe afwerkingsdetails.

Net als de Golf is de Golf Sportsvan uitgerust met een groot aantal innovaties. Zo is het model leverbaar met het infotainmentsysteem 'Discover Pro' met gebarenbediening. Met de VW Media Control app en een WLAN-hotspot wordt een tablet of smartphone de afstandsbediening voor het 'Discover Media' of 'Discover Pro' systeem van de Golf Sportsvan. Volkswagen biedt in de vernieuwde Golf Sportsvan nu ook het Car Net 'Security & Service'-pakket aan. Dit systeem ondersteunt de berijder als een soort personal assistant onder meer met functies als serviceplanning, automatische ongevallenmelding of pechhulp.

Ook op het gebied van assistentiesystemen treedt de Sportsvan in de voetsporen van de recent vernieuwde Golf. Hij is standaard onder meer voorzien van innovatieve, veiligheidsverhogende voorzieningen, zoals de nieuwe voetgangerherkenning - onderdeel van het Front Assist en City Emergency Braking. De nieuwe Golf Sportsvan wordt leverbaar met ondermeer de File Assistent - dat filerijden en stop-and-go verkeer tot 60 km/u comfortabeler en veiliger maakt -, de nieuwste versie van Park Assist, het proactieve inzittenden-beschermingssysteem PreCrash en Trailer Assist, dat achteruitrijden met aanhangers vereenvoudigt.

De nieuwe Golf Sportsvan wordt leverbaar met verschillende TSI-benzinemotoren en dieselmotoren. De sterkste TSI-benzinemotoren zijn voorzien van Active Cylinder Management, waarbij twee van de vier cilinders worden uitgeschakeld als de bestuurder met een constante snelheid rijdt. Deze technologie helpt brandstof te besparen en de uitstoot verder te verminderen.

De gefacelifte Volkswagen Golf Sportsvan debuteert op de IAA, die van 12 tot en met 24 september in Frankfurt wordt gehouden. Volkswagen start medio november met de levering in Nederland. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.