Volkswagen Golf nu ook als 1.5 TSI BlueMotion

16 augustus 2017 | Volkswagen breidt het benzinemotorenaanbod van de Golf en Golf Variant uit met de compleet nieuwe 1.5 TSI BlueMotion. Deze 96kW / 130pk sterke hightech viercilinder turbomotor levert hoge prestaties, veel koppel bij lage toeren en is relatief efficiënt dankzij Miller cycle technologie, een zeilfunctie, cilinderuitschakeling en variabele turbinegeometrie. De Golf 1.5 TSI BlueMotion is leverbaar vanaf 27.050 euro.

De 1.5 TSI viercilindermotor wordt gekenmerkt door een rustige loop en een indrukwekkende trekkracht, zelfs bij lage toeren. Het maximale koppel van 200 Nm is beschikbaar vanaf 1.400 tpm en houdt aan tot 4.000 tpm. Volkswagen bereikt dit onder meer door het gebruik van een speciale turbo met variabele turbinegeometrie (VTG). De topsnelheid van deze Golf 1.5 TSI BlueMotion bedraagt 210 km/u (Variant 211 km/u) en de acceleratie van 0-100 km/u geschiedt in 9,1 seconden (Variant 9,5 sec.).

Voor het eerst voorziet Volkswagen een benzinemotor van een zeilfunctie. Daarbij wordt deze TSI-motor, indien gekoppeld aan de DSG-automaat, tot een snelheid van 130 km/u onder bepaalde omstandigheden volledig uitgeschakeld als de bestuurder het gas loslaat. Ondertussen neemt een compacte lithium-ion batterij de stroomvoorziening waar voor elektrische systemen als de ruitenwissers, verlichting en het audiosysteem. Nog een technologie die helpt brandstof te besparen en de uitstoot te verminderen, is Active Cylinder Management. Hierbij worden twee van de vier cilinders uitgeschakeld als de bestuurder met een constante snelheid tussen de 1.400 en 3.200 tpm rijdt.

Mede dankzij deze brandstofbesparende functies heeft de Golf 1.5 TSI BlueMotion, afhankelijk van de uitvoering, een gemiddeld brandstofverbruik vanaf 4,8 liter per honderd kilometer en een gemiddelde CO2-uitstoot vanaf 110 g/km.

De vanafprijs van de Golf 1.5 TSI BlueMotion (Comfortline) met handgeschakelde zesversnellingsbak is € 27.050. Daarmee bedraagt de meerprijs van deze 96kW/130pk sterke viercilinder 1.5 TSI ten opzichte van de 81kW/110pk sterke Golf 1.0 TSI driecilinder € 960.

De Golf 1.5 TSI BlueMotion Comfortline is standaard uitgerust met onder meer Adaptive Cruise Control, Front Assist, City Emergency Braking, automatische airconditioning Climatronic, Park Distance Control voor en achter, 16 inch lichtmetalen velgen en een met leder afgewerkt, multifunctioneel stuurwiel. Voor een meerprijs is er de luxe Comfortline Business, die ondermeer is voorzien van een Ergo Active bestuurdersstoel met massagefunctie, de Mijn Volkswagen app, navigatie-, audio-, en multimediasysteem 'Discover Media' en 17-inch lichtmetalen 'Dijon' velgen.