Volkswagen Arteon nu ook met 2.0 TSI motor

15 augustus 2017 | De nieuwe Volkswagen Arteon is nu leverbaar met een 2.0 TSI benzinemotor met 140 kW / 190 pk met zeventraps DSG-automaat. De gran turismo van Volkswagen is met deze motorisering leverbaar als Elegance, Elegance Business of Business R. Deze Arteon is leverbaar vanaf 47.550 euro.

De 2.0 TSI van de Volkswagen Arteon was al beschikbaar met 206kW/280pk. De TSI-benzinemotor met 140 kW / 190 pk ligt tussen de Arteon 1.5 TSI Evo (110 kW / 150 pk) en de topversie in. Deze nieuwe benzinemotor is standaard gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat en levert een maximumkoppel van 320 Nm in een breed toerengebied van 1.500-4.180 tpm. Deze Arteon accelereert in 7,7 seconden van 0-100 km/u en heeft een topsnelheid van 239 km/u. Het gemiddelde verbruik van 6,0 l/100km komt overeen met een gemiddelde CO2-emissie van 135 g/km.

De nieuwe Arteon 2.0 TSI is leverbaar in drie verschillende "lines". De Elegance kenmerkt zich door zijn gedistingeerde uitstraling en rijke uitrusting. Ondermeer standaard zijn led-koplampen en -achterlichten, grootlichtassistent, rijprofielinstelling (Driving Profiles), Climatronic airconditioning, telefoonvoorbereiding Bluetooth, infotainmentsysteem Composition Media en Car-Net mobiele online diensten 'Security & Service Basis' inclusief 'Security & Service Plus'. De standaard aanwezige assistentiesystemen Lane Assist, Park Distance Control met voor en achter parkeersensoren, Adaptive Cruise Control met Front Assist en City Emergency Braking zorgen voor optimaal comfort en grote veiligheid. Het exterieur is voorzien van 18-inch lichtmetalen velgen 'Shikai', chroomaccenten en buitenspiegels in mat chroom.

De Arteon 2.0 TSI is er ook als Elegance Business, met een extra rijke uitrusting, waaronder het navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Media'. De Business R is de topversie. Deze Arteon is rijker uitgerust dan de Elegance Business en heeft onder meer de LED Plus verlichting en een sportief interieur met R-Line details waaronder een sportstuur en een zwarte dakhemel. Het exterieur is voorzien van sportieve bumpers, side-skirts, een achterspoiler, donker getinte ruiten en 18-inch lichtmetalen 'Sebring'velgen.

De consumentenadviesprijzen van de drie lines:

Arteon 2.0 TSI 140kW/190pk DSG Elegance 47.650 euro

Arteon 2.0 TSI 140kW/190pk DSG Elegance Business 47.550 euro

Arteon 2.0 TSI 140kW/190pk DSG Business R 49.050 euro

De Volkswagen Arteon is nu leverbaar met vier verschillende aandrijflijnen. Naast de nieuwe 2.0 TSI met 140 kW / 190 pk is er keuze uit een 2.0 TSI met 206 kW / 280 pk en twee 2.0 TDI's met 110 pk / 150 kW en 176 kW / 240 pk. Binnenkort maakt Volkswagen bovendien de definitieve vanafprijs bekend van de 110 kW / 150 pk sterke Arteon 1.5 TSI Evo, die naar verwachting onder de 40.000 euro zal liggen.