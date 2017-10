Volkswagen Arteon nu ook met 1.5 TSI motor

Volkswagen Arteon

27 oktober 2017 | De Volkswagen Arteon is nu ook te bestellen met de gloednieuwe 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI benzinemotor. De 1.5 TSI benzinemotor is compleet nieuw en voorzien van de nieuwste technologie waaronder Active Cylinder Management ACT (cilinderuitschakeling). Deze benzinemotor is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak en is tegen meerprijs leverbaar met een DSG-transmissie, de automaat met dubbele koppeling. Met deze motor heeft de Gran Turismo van Volkswagen een vanafprijs van 39.950 euro.