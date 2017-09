Volkswagen toont T-Roc R-Line

11 september 2017 | Volkswagen presenteert op de internationale autoshow van Frankfurt (IAA) niet alleen de reguliere nieuwe T-Roc, maar ook de T-Roc met R-Line stylingpakketten, die deze cross-over van Volkswagen sportiever en luxer maken.

De twee stylingpakketten voor het ex- en interieur geven de T-Roc nog meer karakter. Het R-Line exterieurpakket heeft kenmerkende zaken zoals sportieve bumpers en dorpels die in de kleur van de auto zijn gespoten. Ook lichtmetalen 18 inch Sebring velgen (19 inch Suzuka velgen optioneel) maken deel uit van het pakket. Ze zijn respectievelijk in grijs metallic of in grafiet zwart uitgevoerd. Het R-Line interieurpakket geeft het binnenste van de T-Roc een extra sportieve uitstraling met onder meer speciale bekleding, een sportstuur en zwarte hemelbekleding.

De inhoud van de R-Line pakketten in detail:

R-Line exterieurpakket

Designlijsten met R-Line logo en strips aan de zijkant

Achterbumper met een R-Line diffuser, uitgevoerd in zwart

Donkere LED-achterlichten

Luchtinlaten in de voorbumper uitgevoerd in zwart

R-Line emblemen in de grille en op de voorschermen

Sportief gestylde R-Line bumpers in de kleur van de auto

R-Line interieurpakket

Hemelbekleding in zwart

Instaplijsten voor met R-Line logo

Matten met contrasterende stiksels

Pedalen en voetsteun van edelstaal

R-Line logo op het opstartscherm van het multifunctionele display

Met leer bekleed multifunctioneel R-Line sportstuur, afgewerkt met contrasterende stiksels en een R-Line embleem

Speciale R-Line stoelbekleding in microfaser Carbon Flag/San Remo met R-Line logo's op de voorstoelen

Stoelwangen, hoofdsteunen en middenarmsteun uitgevoerd in lederlook met contrasterende stiknaad

Versnellingspookhoes met contrasterende stiknaad

Portierarmleuningen in lederlook

De nieuwe Volkswagen T-Roc en de T-Roc R-Line maken hun publieksdebuut op de IAA, die van 14 tot en met 24 september in Frankfurt wordt gehouden. De T-Roc is leverbaar in Nederland vanaf medio december. De R-line pakketten zijn beschikbaar vanaf eind eerste kwartaal 2018. Volkswagen maakt de prijzen en specificaties in aanloop naar de introductie bekend.