Volkswagen Tiguan Allspace nu bij dealer

11 november 2017 | De Tiguan Allspace is gearriveerd in Nederland. De nieuwe extra ruime SUV is er als vijf- én zevenzitter en koppelt extra ruimte aan alle bekende eigenschappen van de Tiguan. De Tiguan Allspace staat vanaf vandaag bij de Nederlandse Volkswagen-dealers en is leverbaar vanaf 36.950 euro.

De Tiguan Allspace biedt passagiers achterin ruim 5 cm meer beenruimte dan in een normale Tiguan. En afhankelijk van de stand van de verschuifbare tweede zitrij meet de bagageruimte tot 700 liter (1.775 liter met neergeklapte achterbank). Het geheim zit hem in de langere wielbasis van 2,79 m (reguliere Tiguan: 2,68 m). Hierdoor is er ook plaats voor een derde zitrij. Daarmee wordt de Tiguan Allspace een 5+2-zitter. Zelfs met de 7-zits opstelling is er nog 230 liter bagageruimte beschikbaar.

Het benzinegamma omvat om te beginnen de 1.4 TSI met 110 kW/150 pk. De 2.0 TSI is er in twee vermogensvarianten: 132 kW / 180 pk en 162 kW / 220 pk. Elke Tiguan Allspace 2.0 TSI wordt standaard geleverd in Highline-uitvoering en met 4MOTION vierwielaandrijving en zeventraps DSG-transmissie. De Tiguan Allspace is er ook met 2.0 TDI-dieselmotoren. De vermogens variëren van 110 kW / 150 pk tot 167 kW / 240 pk. Alle dieselmodellen zijn er ook met 4MOTION en/of DSG.

De Tiguan Allspace is leverbaar in drie lines, waarbij de basisversie, de Trendline uitgerust met onder meer LED-dagrijverlichting, 17 inch lichtmetalen velgen 'Montana', Climatic airconditioning, multifunctioneel stuur, boordcomputer Plus, radio- en multimediasysteem 'Composition Colour'. Ook een verschuifbare achterbank (180 mm), dakreling en een variabele laadvloer zijn evenals Adaptive Cruise Control met automatische afstandsregeling en Lane Assist inbegrepen.

De Tiguan Allspace Comfortline vult dit aan met extra donker getinte ramen achter, een elektrisch bedienbare achterklep, 17 inch lichtmetalen velgen Tulsa, automatische airconditioning met drie klimaatzones (Air Care Climatronic), boordcomputer Premium met kleurendisplay, grootlichtassistent (Light Assist), Park Distance Control en comfortstoelen voor.

Het topmodel, de Tiguan Allspace Highline heeft daarbij onder meer LED-hoofdverlichting, het digitale instrumentenpaneel (Active Info Display), 18 inch lichtmetalen velgen Kingston, Keyless Access, Easy Open (sensorgestuurde opening en elektrische sluiting van de achterklep), dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist), Radio- en multimediasysteem 'Composition Media', sfeerverlichting en Top-Comfortstoelen.

In goede Volkswagen-traditie is de Tiguan Allspace er ook in een Business-uitvoering. De Tiguan Allspace Comfortline 1.4 TSI en 2.0 TDI met 110 kW/150 pk staan daarbij aan de basis. Voor een geringe meerprijs wordt de al rijke standaarduitrusting uitgebreid met LED-achterlichten, navigatie-, radio-, en multimediasysteem 'Discover Media', mobiele online diensten (Car-Net): 'Guide & Inform basis' (abonnement voor 36 maanden), telefoonvoorbereiding Plus, diefstalalarm, 'App-Connect' smartphone-integratie en digitale radio-ontvangst (DAB+), spraakbediening en de Mijn Volkswagen App met abonnement voor 36 maanden.

Een greep uit de prijslijst: