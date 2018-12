Volkswagen test ID.

19 december 2018 | Eind volgend jaar gaat de eerste volledig elektrische Volkswagen ID. in productie. Volkswagen is begonnen met een belangrijke testfase in het ontwikkelingsproces, waarbij prototypes in de praktijk worden getest.

Volkswagen komt begin 2020 met de ID. Family. Deze compleet nieuwe generatie elektrische Volkswagens belooft een flinke actieradius en de nieuwste technologie, en dat voor aantrekkelijke prijzen. De eerste ID., die eind 2019 in productie gaat en waarvan de levering in 2020 start, is de elektrische tegenhanger van de Golf. Daarna volgt een groot aantal andere ID. modellen, waaronder SUV's en een nieuwe Microbus, de ID. BUZZ.

De ID. prototypes worden intensief getest. Een belangrijk testresultaat is dat de ID. zeer goed rijdt. Zelfs met grote 20-inch wielen is de vijfdeurs hatchback comfortabel en rijgeluiden zijn vrijwel afwezig. Het lage zwaartepunt belooft samen met het maximale koppel van 300 Nm van de elektromotor een dynamisch weggedrag. Daarbij is de ID. praktisch: zijn draaicirkel is nog geen 10 meter.

Het testprogramma van de ID.-prototypes is nog intensiever dan van een nieuw model met verbrandingsmotor. Dit komt omdat de ingenieurs van Volkswagen nog geen uitgebreid 'elektrisch referentiekader' hebben. En dus worden de prototypes nog vaker gestart en remmen en accelereren ze nog meer, ook in bochten en op steile hellingen.

Het belang van deze testfase voor de ID. wordt nog eens onderstreept door de aanwezigheid van Volkswagen's ontwikkelingschef Frank Welsch en Hoofd e-mobility Frank Bekemeier. Bij de testritten ligt de focus op de rijeigenschappen en het functioneren van de airconditioning van de ID. Dat betekent veel rijden, maar ook nauwgezet luisteren naar (rij)geluiden en staren op computerschermen.

De testvloot gaat ook de uitdaging van Kaapstad aan. In deze tijd van het jaar kunnen de temperaturen er hoog oplopen en lange files vormen daarbij een extra uitdaging. De ingenieurs zijn onder deze zware omstandigheden vooral geïnteresseerd in de temperatuursensor van de nieuwe batterij-unit van de ID. Ze zijn tevreden met de eerste resultaten, ook over de resterende reikwijdte van 168 km met een batterij die een lading van minder dan 50% aangeeft. En daarbij functioneert de airco perfect.

Tijdens het testen wordt de besturing als soepel ervaren, maar net niet direct genoeg voor de optimale rijbeleving; daar is dus nog werk te verrichten. Zo dragen de testritten ook bij aan de finetuning van de ID. Alle ritten worden afgesloten met een eigen 'debrief' voor elk prototype. De auto's worden geparkeerd met een zwart camouflagepaneel over het dashboard: het stuur, instrumentenpaneel, het grote centrale display en het head-up display blijven nog even geheim.

De Volkswagen ID. komt begin 2020 naar Nederland. De prijzen, beschikbaarheid en specificaties van deze volledig elektrische Volkswagen worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.