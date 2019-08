Volkswagen onthult T-Roc Cabrio

14 augustus 2019 | Het dak gaat eraf bij Volkswagen met de eerste compacte cross-over cabrio ter wereld. De T-Roc Cabrio combineert de kenmerken van een SUV met de vrijheid van open rijden. Hij viert zijn wereldpremière op de IAA 2019 in Frankfurt in september en hij komt in het voorjaar van 2020 naar Nederland.

Dé attractie van de nieuwe T-Roc Cabriolet is zijn softtop. Hij is in 9 seconden elektrisch te openen, ook tijdens het rijden bij snelheden tot 30 km/u. Indien gewenst kan de softtop ook op afstand met de sleutel worden bediend.

De T-Roc Cabrio is, net zoals zijn dichte broer, leverbaar met een groot aantal voorzieningen die het comfort, de veiligheid en het gebruiksgemak op ongekend hoog niveau brengen. De nieuwste generatie infotainment-systemen zijn onder meer voorzien van App Connect voor het streamen van muziek en toegang tot apps. De Digital Cockpit (standaard op de R-Line) biedt niet alleen een centraal geplaatst touchscreen, maar ook een volledig digitaal instrumentenpaneel dat naar eigen wens is in te delen. Het speciaal voor de T-Roc Cabrio ontwikkelde, 400 watt sterke 12-kanaals BeatsAudio soundsystem zorgt voor muziek met de kap open én dicht.

De nieuwe cabriolet van Volkswagen wordt leverbaar als Style of extra sportieve R-Line. De Style combineert een standaard uitrusting met een groot aantal mogelijkheden om het in- en exterieur van de auto naar eigen smaak te personaliseren. De R-Line is gebaseerd op de Style en heeft niet alleen sportieve R-Line uitstraling maar ook een sportief R-Line interieur. Hij is daarnaast voorzien van een sportief afgestemd onderstel en progressieve besturing. Blikvangers zijn de speciale R-Line sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen.

De T-Roc Cabrio komt met twee verschillende TSI-benzinemotoren, variërend van de 85kW/115pk sterke 1.0 TSI met een handgeschakelde zesbak tot de 110kW/150 pk sterke 1.5 TSI met zeventraps DSG-automaat.

De nieuwe T-Roc Cabrio viert zijn wereldpremière tijdens de IAA Motorshow in Frankfurt in september 2019 en arriveert in het voorjaar van 2020 in Nederland. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.