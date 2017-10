Volkswagen Kever 70 jaar in Nederland

16 oktober 2017 | Vandaag precies zeventig jaar geleden haalde Pon's Automobielhandel de eerste lichting van zes Volkswagens naar Nederland. Het eerste exemplaar van die lichting Kevers bestaat nog steeds en is symbool voor een Nederlands succesverhaal met inmiddels meer dan 3,3 miljoen verkochte nieuwe Volkswagens. De eerste levering aan Pon's Automobielhandel, de allereerste importeur van Volkswagens ter wereld, bestond uit zes 'familieauto's' die vanwege hun kenmerkende ronde vormen al snel bekend werden als 'Kever'. Deze exemplaren, met de chassisnummers 337, 338, 339, 340, 341 en 342, kwamen op 16 oktober 1947 bij Beek de grens over.

Het eerste exemplaar uit de historische lichting van 6 auto's bestaat nog steeds. Deze Kever, met chassisnummer 337 is een symbool voor de start van Volkswagen in ons land. Niet alleen de auto, is goed bewaard gebleven, maar ook de bijbehorende originele factuur, de voertuigdocumenten én een originele foto, gemaakt op de dag waarop de auto door de fabriek is overhandigd aan Pon's Automobielhandel.

Miljoenen Nederlanders zijn opgegroeid met de geliefde Kever, waarvan er in Nederland bijna 500.000 zijn verkocht. Op basis van de Kever schetste Ben Pon senior op 3 april 1947 de inmiddels iconische T1 in zijn agenda; dit boekje ligt nu in het Rijksmuseum. Deze Transporter met Kever-techniek staat aan de basis van het succes van Volkswagen Bedrijfswagens wereldwijd. In 1950 arriveerden de eerste Volkswagen T1's in Nederland. In de jaren '50 en '60 introduceerde Volkswagen nieuwe modellen als de Karmann Ghia Coupé/Cabriolet, de 1500 Variant, de 1600 TL Fastback en de 411.

Begin jaren '70 stapte Volkswagen over naar compleet nieuw ontworpen, voorwielaangedreven auto's met een watergekoelde motor voorin, in plaats van luchtgekoeld áchterin. De Passat was in 1973 één van deze eerste nieuwe Volkswagens. In 1974 introduceerde Volkswagen de legendarische opvolger van de Kever: de Golf. Het compacte model met een strak design was vanaf het begin een hit. Het productaanbod van Volkswagen werd gaandeweg steeds verder uitgebreid. Zo verschenen in de loop der jaren onder meer de befaamde Golf GTI, de compacte Polo en de Touran MPV.

Momenteel is Volkswagen in bijna elk marktsegment vertegenwoordigd en zijn de vele verschillende modellen niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Het leveringsprogramma is nu breder dan ooit, met onder andere compacte auto's als de up!, SUV's zoals de Tiguan, elektrische auto's, bedrijfswagens en een groot aantal innovatieve diensten.

De Nederlandse dealers hebben sinds 16 oktober 1947 inmiddels meer dan 3,3 miljoen nieuwe Volkswagen personenauto's (ruim 2,6 miljoen) en bedrijfswagens (meer dan 700.000) verkocht. Volkswagen is al vele jaren marktleider in beide segmenten.

Kever-feitjes