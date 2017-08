Volkswagen introduceert T-Roc

23 augustus 2017 | Volkswagen presenteert de T-Roc. Deze gloednieuwe, ruime cross-over is verregaand te personaliseren, biedt een groot aantal innovatieve technieken, motoren tot 140 kW / 190 pk en geavanceerde veiligheidssystemen. De T-Roc is er met voorwiel- of vierwielaandrijving en combineert de robuustheid van een SUV met de wendbaarheid van een sportieve hatchback. Hij wordt vanaf begin december leverbaar.

In het modellengamma van Volkswagen staat de T-Roc onder de Tiguan. En net zoals die auto is de T-Roc gebaseerd op het modulaire MQB-platform van Volkswagen. De cross-over meet 4,234 meter in lengte (25,2 centimeter korter dan de Tiguan), 1,819 meter in de breedte (zonder spiegels), is 1,573 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,603 meter. Opvallend aan het ontwerp van de T-Roc is de korte overhang voor en achter (8,31 centimeter en 8,00 centimeter) en de grote spoorbreedte (1,546 meter voor en 1,541 meter achter).

Van voren is de T-Roc te herkennen aan zijn brede grille met geïntegreerde dubbele koplampen, die met LED-technologie zijn uitgerust op de topversies. Op de flanken van deze cross-over loopt een opvallende chroomstrip over de A-stijl naar achteren richting de C-stijl. Die laatste leunt naar voren, zoals bij een coupé. De T-Roc is leverbaar met een carrosserie in twee kleuren, waarbij het dak in een andere tint is uitgevoerd dan de carrosserie.

Deze cross-over is onder meer leverbaar met de nieuwste generatie Active Info Display (een volledig digitaal instrumentarium) en diverse infotainmentsystemen. Beide systemen zijn geoptimaliseerd voor een hele reeks online services, smartphone-apps en Volkswagen Car-Net. Het infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen kan worden uitgebreid met App Connect, dat MirrorLink, Apple CarPlay en Android Auto integreert. Ook biedt Volkswagen het Security & Service-pakket aan, met onder meer Emergency Service, Automatic Accident Notification en Roadside Assistance.

De T-Roc biedt ruimte aan vijf personen. De bestuurder en passagiers hebben een hoge zitpositie (voorin 57,2 centimeter boven het asfalt, achterin 61,8 centimeter). Achter de tweede zitrij kan 445 liter aan bagage worden meegenomen. Met de achterbank volledig weggevouwen stijgt het volume van de kofferbak naar 1.290 liter.

De Volkswagen T-Roc wordt in drie "lines" leverbaar, waarbij de basisversie standaard is voorzien van onder meer airconditioning, LED-achterlichten, LED-dagrijverlichting, een infotainmentsysteem inclusief radio en rijassistenten zoals City Emergency Braking en voetgangersherkenning, Lane Assist en een vervolgongeval reductiesysteem. De T-Roc biedt volop mogelijkheden om zowel het in- als exterieur te personaliseren. Volkswagen biedt meerdere styling-thema's aan, qua uitrusting uiteenlopend met de nadruk op stijlvolle of juist sportieve accenten.

Net als de grotere Tiguan wordt ook de T-Roc leverbaar met een reeks TSI-benzinemotoren en TDI-diesels met vermogens die variëren van 85 kW / 115 pk tot 140 kW / 190 pk. Een aantal motoriseringen is leverbaar met een DSG-automaat. De topversies zijn standaard uitgerust met 4MOTION-vierwielaandrijving en DSG-automaat.

Bijzonder in zijn klasse is dat de Volkswagen T-Roc leverbaar is met een uitzonderlijk grote hoeveelheid assistentiesystemen. Zo is er onder meer Adaptive Chassis Control (DCC), dat het mogelijk maakt om de rijeigenschappen van de T-Roc nog sportiever of juist comfortabeler te maken. Andere opvallende zaken zijn de elektrisch bedienbare kofferklep, Keyless Access, een verwarmd stuurwiel en een panoramadak dat 87 centimeter breed en 1,364 meter lang is en daarmee het grootste in zijn klasse. Daarnaast is er Dynamic Cruise Control leverbaar, evenals verkeerstekenherkenning, Lane Assist, Front Assist, een Blind Spot Monitor, Park Assist, Traffic Jam Assist, Driver Alert en een achteruitrijcamera.

De Volkswagen T-Roc is vanaf begin december 2017 in Nederland leverbaar. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.