Volkswagen I.D. Crozz II

Volkswagen introduceert I.D. Crozz II

11 september 2017 | In 2020 introduceert Volkswagen de I.D. familie: een reeks elektrische voertuigen. In dat jaar komt de I.D. CROZZ op de markt: een vierwielaangedreven, volledig elektrische SUV, waarvan op de IAA in Frankfurt alvast een studiemodel wordt getoond in de vorm van de I.D. CROZZ II.Alle I.D.-conceptmodellen staan op een compleet nieuw platform dat specifiek is ontwikkeld voor elektrische voertuigen. Daarbij hebben ze allemaal een actieradius tussen de 500 en 600 kilometer, een Open Space-interieur dat lounge-achtig is opgezet, volledig digitale instrumenten en bedieningselementen en een optionele autonome rijmodus, I.D. Pilot genaamd.