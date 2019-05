Volkswagen ID.3 nu te reserveren

8 mei 2019 | Per direct kunnen vroegboekers een productieplaats reserveren voor een speciale versie van de ID.3, het eerste model binnen de nieuwe elektrische ID. Family. Deze ID.3 1ST heeft een rijke standaarduitrusting en een actieradius van 420 kilometer (WLTP). De limited edition heeft een vanafprijs onder de 40.000 euro. Het basismodel van de ID.3-reeks heeft een bereik van 330 kilometer (WLTP) en de topversie heeft een range van 550 kilometer (WLTP).

Met de ID.3 start een nieuw, belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Volkswagen. De ID.3 wordt in september dit jaar op de IAA in Frankfurt onthuld. De eerste afleveringen vinden halverwege 2020 plaats.

De Volkswagen ID.3 1ST is een special edition die in een gelimiteerde oplage beschikbaar is. Hij krijgt onder meer specifieke 1ST-designelementen, lichtmetalen velgen, hightech voice control, DAB+ en airconditioning. De ID.3 1ST heeft een range van 420 km* en een vanafprijs onder de € 40.000 (niet definitief, maar wel inclusief belastingen). Deze elektrische Volkswagen blijft daarmee onder de voor zakelijke rijders belangrijke € 50.000 grens en komt in 2020 bij een ongewijzigd fiscaal beleid in aanmerking voor slechts 4 procent fiscale bijtelling. De ID.3 wordt geleverd met maar liefst 6 jaar gratis onderhoud (exclusief slijtage-onderdelen) en APK-keuring bij de officiële Volkswagen-dealers.

Iedere ID.3 wordt CO2-neutraal geproduceerd. Zo wordt er gebruikgemaakt van energie uit hernieuwbare bronnen en onvermijdbare emissies worden gecompenseerd via gecertificeerde klimaatprojecten. Volkswagen biedt in Nederland verschillende (snel)laad-abonnementen aan op groene stroom om CO2-neutraal te kunnen rijden.

Voor het reserveren van een productieplaats voor een Volkswagen ID.3 1ST kunnen geïnteresseerde klanten terecht op Volkswagen.nl. De registratie is definitief nadat alle benodigde gegevens zijn ingevuld en een registratiebetaling van € 1.000 is gedaan. Later dit jaar worden kunnen de reserveringen worden omgezet in een definitieve order. Uiteraard is het mogelijk om de reservering tussentijds kosteloos te annuleren.