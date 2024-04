Volkswagen blikt vooruit op Transporter 7

Eigenaars van een T6.1 zullen vertrouwd zijn met de typische hoge zitpositie, de brede deurpanelen en de hoge positie van de versnellingspook in de nieuwe Transporter-generatie. De nieuwe digitale cockpit bestaat uit het vrij configureerbare 12 inch display (Digital Cockpit met 30 cm diagonaal) en een 13 inch touchscreen (33 cm diagonaal) waarin het standaard infotainmentsysteem inclusief DAB+ en draadloze App Connect met Apple CarPlay/Android Auto huist. Ook standaard: een nieuw multifunctioneel stuurwiel met knoppen die gemakkelijk te bedienen zijn, zelfs met handschoenen aan. Net als in de Multivan en in de ID. Buzz, heeft de nieuwe Transporter nu ook een elektronische parkeerrem met Auto-Hold functie. De bediening van de parkeerrem is verplaatst naar het dashboard en maakt hiermee een vrije doorgang naar achteren mogelijk, afhankelijk van de gekozen uitrusting.

Er os nu een opbergvak voor smartphones in de middenconsole met een optionele draadloze laadfunctie. Andere apparaten kunnen worden opgeladen via maximaal zeven USB-C, USB-A en 12-volt interfaces. Daarnaast is de nieuwe Transporter ook optioneel uit te rusten met een 230 V stroompunt (400W) inclusief omvormer om grote elektrische apparaten van stroom te voorzien.

5,8 tot 9,0 kuub aan laadruimte

Standaard is de nieuwe Transporter als gesloten bestelwagen uitgerust met twee afzonderlijke stoelen voorin. Optioneel zijn er ook drie zitplaatsen op de eerste zitrij en een driezitsbank op de tweede zitrij.

De nieuwe Transporter is 5.050 mm lang, een toename van 146 mm ten opzichte van zijn voorganger. De wielbasis is met 97 mm verlengd tot 3.100 mm en er komt optioneel een wielbasis die 400 mm langer is (totale lengte: 5.450 mm). Met 2.032 mm is de buitenbreedte van de Transporter met 128 mm toegenomen ten opzichte van zijn voorgangers (zonder buitenspiegels). De maximale breedte tussen de wielkasten is met 148 mm aanzienlijk toegenomen tot 1.392 mm. De lengte van de laadruimte op de vloer van de Transporter met normale wielbasis meet 2.602 mm, oftewel 61 mm meer dan zijn voorganger. Met een verlengde wielbasis groeit die lengte tot 3.002 mm. Het grootste laadvolume met normale wielbasis en voor alle aandrijvingsvarianten is praktisch verhoogd met twee verhuisdozen en bedraagt nu 5,8 m3. De versie met lange wielbasis en hoog dak biedt plaats aan maximaal 9,0 m3.

Het maximale laadvermogen van de Transporter met dieselmotor bedraagt nu 1,33 ton. Daarbij mag de nieuwe generatie Transporter met dieselmotor ook aanhangers met een gewicht tot 2,8 ton trekken.

In september onthult Volkswagen Bedrijfswagens de compleet nieuwe Transporter op de IAA in Hannover. De voorverkoop zal na de zomer van start gaan.