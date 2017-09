Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok nu als Aventura

14 september 2017 | Volkswagen introduceert met de Amarok Aventura de overtreffende trap binnen de Amarok-serie. Deze extra complete versie is gebaseerd op de Highline met de meest krachtige V6 TDI-motor (165 kW / 224 pk) en is uitgerust met talrijke extra's. Die maken het robuuste uiterlijk van de pick-up van Volkswagen indrukwekkender en verwennen de inzittenden met extra luxe. Het Aventura-pakket is leverbaar op alle Amarok Highline uitvoeringen voor 5.250 euro exclusief BTW en BPM inclusief een klantvoordeel van 2.180 euro.