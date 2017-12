Vernieuwde Volkswagen Golf Sportsvan vanaf januari 2018

11 december 2017 | De vernieuwde Golf Sportsvan staat vanaf januari bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. De prijzen beginnen bij 27.050 euro. Deze extra ruime en veelzijdige Golf met hoge zitpositie valt op door zijn aangescherpte design, LED-achterlichten en een completere standaarduitrusting. Ook zijn er nieuwe motoren en de nieuwste assistentie- en (online) infotainmentsystemen.

De vernieuwingen aan de Golf Sportsvan liggen in lijn met die van de eerder vernieuwde Golf hatchback. Hij heeft nieuwe bumpers, koplampen met LED dagrijverlichting en LED-achterlichten. Ook is er een nieuwe lijn lichtmetalen velgen beschikbaar (16-18 inch). In het interieur zorgen nieuwe bekledingsmaterialen en afwerkingsaccenten voor een frisse uitstraling.

De Golf Sportsvan is er net als de Golf met nieuwe infotainmentsystemen met grote touchscreens. De basisuitvoering heeft al een kleurendisplay met een formaat van 16,5 cm. Als optie zijn displays van 20,3 of zelfs 23,4 cm leverbaar. Het top-infotainmentsysteem is Radio Navigatie 'Discover Pro', dat ook met gebaren kan worden bediend. Alle invoer hiervoor gaat via het touchscreen met haptische feedback; dit systeem werkt net als een smartphone zonder knoppen of schakelaars.

De Golf Sportsvan biedt de nieuwste assistentiesystemen. Standaard beschikt hij over Front Assists met City Emergency Braking en voetgangersherkenning. Ook is hij er optioneel met een fileassistent. Deze neemt in stop-and-go verkeer bij snelheden tot 60 km/u bepaalde rijtaken van de bestuurder over en draagt zo bij aan extra comfort en meer veiligheid. Ook de nieuwste generatie Park Assist is beschikbaar en dat geldt ook voor het vooruitziende inzittenden- beschermingssysteem PreCrash en Trailer Assist, dat achteruit rijden met aanhangers tot kinderspel maakt.

Voor de Golf Sportsvan staat een nieuwe serie motoren klaar. Zowel de TSI benzinemotoren als de TDI diesels beschikken over directe inspuiting in combinatie met turbotechnologie. Het benzine-aanbod start met de 1.0 TSI driecilinder. Deze is er in twee vermogensvarianten: 63 kW/85 pk of 81 kW/110 pk. De 1.5 TSI viercilinder heeft Active Cylinder Management als technisch kenmerk. Dat betekent dat bij lage belasting twee cilinders worden uitgeschakeld om het verbruik en de uitstoot te verminderen. De 1.5 TSI ACT is er met vermogens van 96 kW/130 pk of 110 kW/150 pk. Het dieselgamma omvat de 1.6 TDI met 85 kW/115 pk en de 2.0 TDI met 110 kW/150 pk. Alle Golf Sportsvan-modellen met een vermogen van 110 kW/150 pk zijn standaard uitgevoerd met de automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling.

De Golfs Sportsvan line-up start met de Trendline-uitvoering. Standaard op dit model zijn onder meer Radio- en multimediasysteem 'Composition Colour' met 16,5 cm kleuren touchscreen, Climatic airconditioning, LED-achterlichten, bandendrukcontrole, Front Assist inclusief City Emergency Braking en Multi Collision Brake, 7 airbags, elektronisch sperdifferentieel XDS, elektronische handrem met wegrolblokkering, mistlampen met bochtverlichting, Bluetooth telefoonvoorbereiding, USB-aansluiting en vermoeidheidsherkenning.

De Golf Sportsvan Comfortline vult dit aan met 16 inch lichtmetalen velgen 'Toronto', automatische airconditioning (Climatronic), Adaptive Cruise Control met automatische afstandsregeling, Comfortstoelen vóór met lendensteun, zwarte dakreling, middenarmsteun voor en achter, Park Distance Control met sensoren voor en achter, Pre-Crash en een multifuncioneel met leder bekleed stuurwiel.

De Highline is het topmodel binnen de nieuwe Golf Sportsvan-reeks. Standaard op dit model zijn ook 17 inch lichtmetalen velgen 'Dijon', Radio- en multimediasysteem 'Composition Media' met 20,4 cm kleuren touchscreen, 'Art Velours' bekleding, automatisch dimmende binnenspiegel, regensensor, achteruitrijcamera, chromen dakrailing, sfeerverlichting in deurdecoratie en voetenruimte, sportstoelen vóór met lendensteunen en Driving Profiles (niet voor 1.0 TSI).

Als optie is ondermeer het gunstige geprijsde Executive pakket leverbaar. Dit pakket bevat ondermeer het Navigatie-, radio-, en multimediasysteem 'Discover Media' met gratis navigatie-updates, CarNet online diensten, diefstalarm Plus (Klasse III SCM) en Volkswagen Media Control. Het Safety Pakket zorgt voor een hoger veiligheidsniveau en daarnaast zijn er vele individuele opties voor de nieuwe Golf Sportsvan.