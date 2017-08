Volkswagen Polo

Nieuwe Volkswagen Polo krijgt 1.0 TSI met DSG

28 augustus 2017 | De nieuwe Volkswagen Polo is nu ook te bestellen met een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling voor de 85 kW/115 pk sterke 1.0 TSI. Deze Polo met benzinemotor is er exclusief als luxe Highline en heeft een vanafprijs van 22.850 euro. In combinatie met de zeventraps DSG-transmissie heeft de 85 kW/115 pk-versie een gecombineerd brandstofverbruik van 4,8 l/100 km, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 109 g/km.