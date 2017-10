Nieuwe Volkswagen Polo nu bij de dealer

20 oktober 2017 | De compleet nieuwe Volkswagen Polo staat vanaf 21 oktober bij de Nederlandse dealers. Zijn vanafprijs van 15.550 euro is lager dan die van zijn voorganger en dat terwijl hij veel meer ruimte, de nieuwste technologie én een aanzienlijk completere uitrusting biedt. Naast TSI- en TDI-motoren is de Polo nu ook leverbaar als TGI, met een motor die geschikt is voor aardgas.

Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe Polo in alle richtingen gegroeid. Daardoor is hij van binnen aanzienlijk ruimer; niet alleen voor de inzittenden (de wielbasis werd 9,4 centimeter groter), maar ook wat ruimte voor de bagage betreft. De kofferbak groeide met 25 procent van 280 tot 355 liter.

De Polo is leverbaar met diverse benzinemotoren met vermogens die uiteenlopen van 48 kW/65 pk (1.0 MPI) tot 85kW / 115 pk (1.0 TSI). Daarbij zijn ook een 1.6 TDI-diesel met 70 kW / 95 pk beschikbaar en een 1.0 TGI die geschikt is voor aardgas. Aan de bovenkant wordt het motorengamma afgerond met de sportieve Polo GTI (147 kW / 200 pk). Alle Polo's met een vermogen vanaf 70 kW zijn te bestellen met een DSG-automaat met dubbele koppeling.

De nieuwe Polo is leverbaar met de nieuwste generatie van het Active Info display. Dit digitale instrumentenpaneel blinkt uit in overzichtelijkheid en bedieningsgemak. De Polo GTI is er ook met Sport Select, het adaptieve onderstel met elektronisch instelbare dempers. Hiermee kan de berijder kiezen voor een comfortabele of sportieve afstemming. Voor de Polo staan de nieuwste assistentiesystemen ter beschikking, zoals de Adaptive Cruise Control waarmee automatisch een veilige afstand tot de voorligger wordt aangehouden. Het afstandwaarschuwingsysteem Front Assist met City Emergency Braking (noodremfunctie voor stadsverkeer) en voetgangersherkenning zijn standaard op elke nieuwe Polo.

De nieuwe Polo is leverbaar met de nieuwste generatie infotainmentsystemen met grote touchscreens. De spil in alle online mogelijkheden is App Connect waarin Car-Net-toepassingen (met MirrorLink, Android Auto en Apple CarPlay) samenkomen.

De standaarduitrusting van de nieuwe Polo is fors uitgebreid, terwijl de vanafprijzen voor de meest verkochte uitvoeringen scherper zijn dan voorheen. Het klantvoordeel ten opzichte van de vorige generatie Polo kan daarbij oplopen tot € 2.225. Vanaf 21 oktober staat de nieuwe Polo bij de Nederlandse Volkswagen-dealers. Prijzen beginnen bij € 15.550.