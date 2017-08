Nieuwe Performance-opties voor Volkswagen Golf R

31 juli 2017 | Met 228 kW / 310 pk zijn de Golf R en Golf R Variant de meest sportieve varianten van de Golf. Volkswagen tilt nu de prestaties van deze bijzondere uitvoeringen nu naar een hoger niveau met een optioneel verkrijgbaar AkrapoviÄ uitlaatsysteem en zogenaamde 'Performance' schijfremmen.

De Sloveen Igor AkrapoviÄ was ooit zelf coureur en op een zeker moment hing hij zijn helm aan de wilgen en begon met de ontwikkeling van exclusieve sportuitlaatsystemen. De AkrapoviÄ-units zijn zo gemaakt dat Volkswagen in samenwerking met AkrapoviÄ een uit titaniumlegering opgetrokken 'Performance' uitlaatsysteem voor de drie- en vijfdeurs Golf R kon ontworpen. Het systeem mondt uit in een eveneens titanium einddemper met vier ronde uitlaatpijpen inclusief AkrapoviÄ-logo. Het gebruik van het edelmetaal vermindert het gewicht van het totale systeem met 7 kilogram ten opzichte van de standaard uitlaatconstructie.

Het 'Performance' uitlaatsysteem geeft de Golf R dankzij geïntegreerde, instelbare kleppen een compleet nieuw geluid, dat afhankelijk van de gekozen rijstand. de echte autosportakoestiek benadert. Het titanium 'Performance' uitlaatsysteem 'by AkrapoviÄ' is nu voor de Golf R te bestellen, de prijs bedraagt € 3.488.

Voor de Golf R én Golf R Variant introduceert Volkswagen tegelijkertijd de 'Performance' schijfremmen. Dit remsysteem is twee kilo lichter dan de standaardremmen en beperkt daarmee het onafgeveerde gewicht op de wielen. De schijfremmen vóór zijn zogenaamde 'built pin' units. Daarbij wordt de remzuiger vervaardigd van aluminium, terwijl de schijf van staal is en via stalen pinnen aan de remklauw wordt bevestigd. Voordelen van het remsysteem zijn onder andere de precieze reacties en de speciale remblokken op de vooras, die perfect op hun taak berekend zijn. Optisch is het 'Performance' remsysteem te herkennen aan het zilverkleurige logo met R-embleem op de remklauwen. Het systeem is voor de Golf R als optie leverbaar voor € 522.