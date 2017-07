Blinde fotograaf maakt foto's van Volkswagen Arteon

28 juli 2017 | Volkswagen heeft zijn internationale reclamecampagne voor de Arteon op een bijzondere manier uitgebreid. De blinde Amerikaanse fotograaf Pete Eckert heeft het nieuwe model van Volkswagen op een heel speciale manier in de spotlights gezet. De indrukwekkende foto's en de making-of video zijn te bekijken op YouTube.

De Volkswagen Arteon staat symbool voor een expressief en vooruitstrevend design. Pete Eckert laat dit design op een unieke manier naar voren komen. De foto's die hij heeft gemaakt, zijn ware kunstwerken en stralen een bijzondere sfeer uit die alleen hij weet te realiseren. "We hebben ontdekt dat Pete een geweldig karakter heeft en we willen hem bedanken voor de bijzondere samenwerking", aldus Xavier Chardon, hoofd marketing bij Volkswagen.

Voor Pete Eckert is de fotosessie met de Arteon zijn eerste autoproject. Ter voorbereiding hierop verzamelde hij gedetailleerde informatie over de speciale features en kenmerken van het nieuwe model. Op de set gebruikt hij zijn overige zintuigen om zo een goed beeld van het model te krijgen. Door aan de auto te voelen en erop te kloppen deed hij indrukken op van de Arteon. Met hulp van een assistent maakte hij vervolgens de foto's, die bekendstaan als 'lichtschilderijen'. Eckert schoot deze met een analoge camera in een donkere ruimte, met lange sluitertijden. Door de verschillende lichtbronnen te bewegen wist hij een dynamisch effect te creëren.

Bij de nieuwe online campagne ligt de nadruk op de tweeënhalve minuut durende video. Hierin is te zien hoe de foto's tot stand zijn gekomen en worden er fragmenten uit een interview met Pete Eckert getoond. Op social media worden teaservideo's en foto's gepubliceerd. De reclamecampagne wordt verzorgd door reclamebureau. Grabarz & Partner.

Pete Eckert woont in Sacramento, Californië. Hij verloor als volwassene zijn gezichtsvermogen als gevolg van een ziekte. Zijn werk is veelvuldig gepubliceerd en onderscheiden met tal van awards. Eén van zijn motieven was te zien op een postzegel van de Verenigde Naties. "Ik ben visueel ingesteld, ook al kan ik niet zien", zegt hij over zichzelf.