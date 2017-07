5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen Arteon

6 juli 2017 | Volkswagen heeft met de Arteon een uitstekend resultaat behaald tijdens de Euro NCAP botsproeven. Het model kreeg de maximale score van vijf sterren toegekend. Euro NCAP prees met name de inzittendenbescherming voor volwassenen en kinderen. Bovendien oogstte de Arteon grote waardering voor het grote aantal rijassistentiesystemen dat deel uitmaakt van de riante standaarduitrusting en noteerde hij goede resultaten op het gebied van voetgangersbescherming.

De door Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) toegekende vijf sterren maken duidelijk dat de zojuist geïntroduceerde Volkswagen Arteon ook wat veiligheid betreft toonaangevend is in zijn segment. Euro NCAP stelt dan ook in haar rapport: "Best presterende model ooit op het gebied van voetgangersveiligheid".

De resultaten zijn onder meer het gevolg van de innovatieve rijassistentiesystemen, waaronder de tot de standaarduitrusting behorende noodstopfunctie die voetgangers beschermt. Een ander sterk punt is het geïntegreerde veiligheidsconcept van de Arteon dat in geval van een aanrijding voor maximale bescherming van de inzittenden zorgt. Een optimale carrosseriestructuur en een bijzonder effectieve combinatie van veiligheidsgordel, stoel en airbags maken deel uit van dat veiligheidspakket.

De Arteon presteerde tijdens de botsproeven optimaal op vier onderdelen: