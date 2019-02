Volkswagen Multivan ondergaat facelift

22 februari 2019 | De Volkswagen Multivan is grondig vernieuwd voor modeljaar 2019. En dat gaat verder dan zijn nieuwe uiterlijk. De Multivan 6.1 biedt een nieuw en gedigitaliseerd dashboard, de nieuwste generatie infotainmentsystemen én hightech bestuurdersassistentie. De Multivan 6.1 is leverbaar met nieuwe TDI-motoren en er komt een volledig elektrisch aangedreven versie met een actieradius van ruim 400 km. De Multivan 6.1 is het eerste model binnen de vernieuwde T6-reeks van Volkswagen Bedrijfswagens die in het vierde kwartaal van 2019 naar Nederland komt.

Volkswagen heeft het tijdloze design van de Multivan met name aan de voorzijde vernieuwd. De blikvangers zijn grotere luchtinlaten, compactere koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting en een aangepaste grille. De vernieuwde voorbumper en de chroomstrips die doorlopen tot in de koplampen dragen bij aan de nieuwe scherpe looks. Ook de achterzijde is vernieuwd, met onder meer nieuw ontworpen achterlichtunits.

De Multivan 6.1 heeft een vernieuwd en gedigitaliseerd interieur. Zo is het nieuwe dashboard te voorzien van de Digital Cockpit. De bestuurder heeft keus uit verschillende weergavemogelijkheden. Indien wordt gekozen voor de topversie van het infotainmentsysteem, geeft de Digital Cockpit ook de navigatiekaart weer.

De Multivan 6.1 wordt leverbaar met de nieuwste assistentiesystemen. Hij wordt standaard geleverd met de nieuwe Zijwindassistent. Dit systeem stabiliseert bij sterke zijwind door actieve ingrepen van de nieuwe stuurinrichting met elektromechanische bekrachtiging. Ook Lane Assist is leverbaar. Deze rijbaanassistent houdt de Multivan 6.1 automatisch binnen de wegmarkeringen. Park Assist maakt automatisch inparkeren mogelijk. De bestuurder hoeft daarbij alleen maar gas te geven en te remmen. Rear Traffic Alert waarschuwt bij achteruitrijden voor verkeer dat onder een hoek van 90 graden nadert en kan zo aanrijdingen voorkomen. Trailer Assist vereenvoudigt het manoeuvreren met een aanhanger. Met de knop van de elektrische spiegelverstelling kan de bestuurder de gewenste draaihoek van de aanhanger instellen, dit wordt zichtbaar gemaakt op het centrale display. Als de hoek juist is ingesteld, neemt het systeem de besturing over.

De Multivan 6.1 is er met de nieuwste generatie infotainmentsystemen, waaronder Discover Media met 8,0-inch touchscreen en Discover Pro met een extra groot 9,2-inch touchscreen. Beide systemen zijn voorzien van draadloze Apple Car Play. De Multivan 6.1 is ook leverbaar met een geïntegreerde SIM-kaart (eSIM). Hierdoor komt een breed scala aan online diensten onder handbereik zoals eCall, dat bij een ongeval automatisch een noodoproep verzorgt, een stemverbinding met hulpdiensten opzet en daarbij de locatie van het voertuig doorgeeft. Ook beschikbaar zijn internet radio, muziekstreaming en de online diensten van Volkswagen We. De Multivan 6.1 heeft ook de nieuwste voice-control technologie. Als de bestuurder bijvoorbeeld 'Hey Bulli' zegt en vervolgens: 'Ik wil naar het Waterlooplein in Amsterdam', dan neemt het navigatiesysteem dit direct over. Verder is er een draadloze oplaadmogelijkheid voor Smartphones.

De Multivan 6.1 is voorzien van een vernieuwde 2.0 TDI dieselmotor, die beschikbaar is met vermogens van 66kW/90pk tot 146kW/199pk. Een aantal varianten is leverbaar met DSG-automaat en/of 4MOTION vierwielaandrijving. Alle uitvoeringen voldoen aan de Euro-6d-TEMP-EVAP emissiestandaarden.

De Multivan 6.1 komt er ook met een elektrische aandrijflijn. Deze in samenwerking met ABT ontwikkelde versie, is voorzien van een elektromotor met een vermogen van 82 kW/112 pk en biedt keuze uit twee batterijpakketten: 38,8 of 77,6 kWh, met een maximale actieradius van ruim 400 km.

De Multivan 6.1 is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 leverbaar in Nederland. Over de overige uitvoeringen van de T6.1-reeks volgt later dit jaar meer informatie. De exacte specificaties, prijzen en timings worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie bekend gemaakt.