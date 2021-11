Autotest | Letterlijk en figuurlijk groot nieuws: er is een geheel nieuwe Multivan! Echter, tot nu toe was dat nauwelijks interessant. Vanwege de hoge belasting was deze grootste gezinsauto van Volkswagen namelijk uiterst kostbaar. Deze nieuwe generatie kost echter hetzelfde als een doorsnee gezinsauto, maar biedt beduidend meer ruimte. Hoe heeft Volkswagen dat gerealiseerd?

Tot nu toe was de Multivan de personenauto-versie van een busje: de Transporter. De nieuwe versie is echter een op zichzelf staand model. De Multivan vanaf modeljaar 2022 is vanaf de basis ontworpen als gezinsauto en dat gaf de ontwerpers meer vrijheid. Zo konden de afmetingen worden afgestemd op ruimte voor personen in plaats van standaardmaten van verpakkingen.

In plaats daarvan is rekening gehouden met de standaardmaten van parkeergarages. Door de buizen voor de luchttoevoer niet in het plafond maar in de zijwanden te verwerken is de laadruimte een fractie minder groot, maar is de hoogte tot 1 meter 90 beperkt. Die geringere hoogte zorgt samen met de vlakker liggende motorkap en voorruit bovendien voor een betere stroomlijn. En dat zorgt weer voor een lager verbruik en minder rijgeluiden.

En omdat de Multivan niet langer van een busje afstamt, kon Volkswagen het interieur dezelfde verfijning geven als die van de luxe personenauto's. Zo is de testauto uitgevoerd in een fraaie beige tint, afgewisseld met bijzondere patronen. De opzet is zo gekozen dat het avontuurlijke van een busje is gebleven, maar dan aangevuld met de verfijning van een moderne personenauto.

Ruimte

Het verschil zit uiteraard in de ruimte! De bestuurder en bijrijder zitten hoog op welhaast koninklijk grote stoelen. Wie een SUV kiest om de hoge zit en het machtige gevoel, zal daarom zelfs al in de showroom voor de Multivan vallen! Wel jammer: de veiligheidsgordels zijn niet in hoogte verstelbaar en afhankelijk van het postuur van de inzittenden kan dat het comfort verstoren.

Hoe ruim de Multivan achterin is, hangt af van de indeling van de stoelen. De vier stoelen staan op rails en kunnen vrij worden geplaatst, desnoods tegen de rijrichting in. Ten opzichte van een grote SUV biedt de Multivan veel meer ruimte. Zes volwassen zitten riant! Goed om te weten: de rails worden ook gebruikt om de stoelen van elektriciteit te voorzien en daarom zijn deze uitneembare en verplaatsbare stoelen toch leverbaar met stoelverwarming!

„er is heel veel om van te houden en daarom is er alle reden om multifan van de Multivan te worden“

Op een middelste rails staat een multifunctioneel meubel met opbergruimte en uitklapbare tafeltjes. Zo kan de Multivan worden ingericht voor personenvervoer, als werkruimte, of als ultieme gezinsauto. Omdat de stoelen relatief licht zijn (12 kg t.o.v. 19 kg voor de vorige generatie), kunnen ze ook eenvoudig worden uitgenomen en is de Multivan ook in te zetten voor vrachtvervoer.

Wanneer alle stoelen in gebruik zijn voor het vervoer van volwassenen is de bagageruimte te klein voor de bagage van zes volwassenen. Daarom is de Multivan ook verkrijgbaar in een extra lange versie. Beide hebben dezelfde wielbasis (3 meter 12). De verlengde versie heeft extra overhang achter de achterwielen en dat zorgt voor een welkome hoeveelheid extra bagageruimte, ook wanneer alle stoelen in gebruik zijn.

Uitrusting

Omdat de Multivan is gebaseerd op de techniek van de personenauto's van Volkswagen, biedt dit ruimtewonder dezelfde uitrusting. Denk daarbij aan een modern infotainment-systeem en de laatste generatie semi-zelfrijdende functies. Het optionele hoogwaardige audiosysteem van Harman Kardon heeft een vol en detailrijk geluid, maar het geluidsbeeld is rommeling omdat het bijna willekeurig over de gehele cabine is verdeeld.

Het door Volkswagen bejubelde "IQ Light" was tijdens een proefrit in het donker beduidend minder effectief dan beloofd en ook minder doeltreffend dan soortgelijke systemen van andere merken.

Motoren

De luxe en veiligheid van een personenauto plus meer ruimte dan zelfs de grootste SUV. Hoe kan de Multivan dan toch betaalbaar zijn? Het geheim zit in de aandrijving! De Multivan is namelijk leverbaar met plug-inhybride aandrijving, bestaande uit een 1.5 liter benzinemotor en een elektromotor. Dat zorgt voor veel lagere aanschafbelasting en lagere gebruikskosten. Deze aandrijflijn is bovendien te vinden in vele andere Volkswagens en dus relatief eenvoudig (lees: goedkoop) in een extra model te gebruiken. Een bijkomend voordeel is dat de Multivan Hybrid hierdoor standaard is voorzien van een automatische versnellingsbak.

Maar terwijl het vermogen van 218 pk / 350 Nm in de personenauto's ruim voldoende is en zelfs voor imposante prestaties zorgt, is het voor deze grote hoge Multivan maar net voldoende. De Multivan Hybrid is vlot, maar de overmacht die deze aandrijflijn in de kleinere auto's heeft is ver te zoeken. Ten opzichte van de traditionele dieselmotor is de hybride juist een oase van rust en souplesse. Bovendien kan de eerste 50 km (40 km tijdens de test) geheel elektrisch worden gereden. Het uiteindelijke verbruik is afhankelijk van de verhouding tussen elektrisch rijden en rijden op benzine. Wie frequent laadt, kan een verbruik van nul realiseren. Het testverbruik kwam op een zeer veeleisende route (stadsverkeer, bergen) uit op 5.6 liter per 100 km.

Weggedrag

De Multivan is niet uniek met de ruimte. Diverse andere merken bieden ook zeer grote gezinsauto's aan, echter die zijn gebaseerd op bedrijfsauto's. De Multivan is echter de enige in zijn soort die is ontworpen als personenauto en dat is merkbaar in het weggedrag. Ook bij de Multivan is merkbaar dat dit een grote, hoge en zware auto is (ondanks veelvuldig gebruik van aluminium). De Multivan laat zich daarom niet rijden als een personenauto. De snelheden in de bocht liggen lager en de remweg is langer. Bovendien is het gevoel in het rempedaal matig.

Het verschil met de concurrentie zit daarom niet in de wegligging, maar wel in het weggedrag. Op slecht wegdek heeft de Multivan dezelfde verfijning als een personenauto. Samen zorgt dat ervoor dat de Multivan uitnodigt tot lange ritten. Na de Efteling ook nog even naar Euro Disney? Geen probleem! Graag zelfs!

Conclusie

De nieuwe Volkswagen Multivan is beduidend voordeliger dan de vorige generatie. Daarom kost deze extreem grote gezinsauto voortaan grofweg hetzelfde als een grote SUV. De binnenruimte is echter beduidend beter, terwijl de uitrusting op hetzelfde niveau staat. Dat heeft Volkswagen gerealiseerd door de Multivan te voorzien van een plug-inhybride motor. Daarmee is de aanschafbelasting voor particulieren veel lager en zijn de kosten per kilometer sterk gedaald.

Maar de Multivan biedt veel meer dan alleen een gunstige prijs! De Multivan is vanaf de eerste schets ontworpen als gezinsauto en ziet er daarom veel beter uit dan een busje. Het klinkt misschien vreemd voor zo'n grote auto, maar de Multivan is in de praktijk een enorme charmeur die uitnodigt tot lange ritten. Dat is te danken aan de sfeer in het interieur, de koninklijk hoge zit, de rust van de hybride-aandrijving, de rijke uitrusting, het fijne audiosysteem en ga zo maar door. Kortom: er is heel veel om van te houden en daarom is er alle reden om multifan van de Multivan te worden!