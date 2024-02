Volkswagen presenteert ID.7 Tourer

Net als de sedan is de ID.7 Tourer 4,96 meter lang, 1,86 m breed en 1,54 m hoog. De Luxe Pro Business uitvoering waarmee de verkoop van de Tourer wordt afgetrapt heeft standaard IQ. LIGHT LED matrixverlichting met de kenmerkende doorlopende lichtstrip en 3D LED-verlichting achter. De ID.7 Tourer combineert stijlelementen van een stationwagon en een shooting brake. De lange, licht aflopende daklijn is een blikvanger die bovendien bijdraagt bij aan de gunstige stroomlijn.

De ID.7 Tourer heeft standaard 19 inch lichtmetalen velgen met een gestroomlijnd design. Optioneel zijn exemplaren met een diameter van 20 inch beschikbaar. Net als de sedan is de ID.7 Tourer leverbaar met een bijzonder panoramisch dak met 'smart glass'. Dit glas is transparant, maar met een druk op de knop of via een stemcommando wordt het ondoorzichtig (of omgekeerd). Dit is mogelijk door een laag elektronisch aangestuurde vloeibare kristallen.

Bereik

De ID.7 Tourer, die net over de grens in het Duitse Emden wordt geproduceerd, is er in eerste instantie als ID.7 Tourer Pro; de ID.7 Tourer Pro S volgt iets later. Beide versies hebben een 210 kW / 286 pk sterke elektromotor en achterwielaandrijving. De ID.7 Tourer Pro heeft een 77 kWh accupakket met een maximale actieradius van 603 km en is geschikt voor snelladen met 175 kW. Daarmee duurt het opladen onder ideale omstandigheden van 10-80 % circa 28 minuten.

De ID.7 Tourer Pro S beschikt over het nieuwe 86 kWh accupakket, dat goed is voor een verwachte actieradius van 685 kilometer en dat met 200 kW is te laden. Opladen van 10-80% duurt onder ideale omstandigheden aanzienlijk korter dan 30 minuten.

Uitrusting

De ID.7 Tourer beschikt over een infotainmentsysteem van de nieuwste generatie (MIB4). Dankzij de nieuwe IDA stemassistent zijn veel functies te bedienen met natuurlijk spraakgebruik. Doordat IDA toegang heeft tot ChatGPT kan de stemassistent zelfs antwoorden geven op onderwerpen die (veel) verder gaan dan de bediening van de auto zelf. De integratie van ChatGPT wordt leverbaar als een update.

Een augmented reality head-up display is standaard. Hiermee smelten de buitenwereld en digitale informatie samen. Zo kan het navigatiesysteem een pijl op de weg projecteren om een afslag aan te geven. Een groot (38 cm) vrijstaand, centraal geplaatst touchscreen draagt bij aan maximaal bedieningsgemak. Nieuw is de beschikbaarheid van een Wellness-app. Met deze optie zijn verschillende functies aan te sturen via programma's die het welzijn tijdens het rijden én tijdens pauzes ten goede zouden komen.

Assistentie

Dankzij de geheugenfunctie van Park Assist is volledig automatisch inparkeren mogelijk op bekende parkeerplaatsen (bijvoorbeeld thuis of op het werk). In connected Travel Assist komen Lane Assist, Adaptive Cruise Control (ACC) en Emergency Assist samen. Het systeem maakt ook gebruik van online data. Autonome functies als afstand houden tot voorliggers, het wisselen van rijbaan en tussen de rijbaanmarkeringen blijven verlopen daardoor nog soepeler. Als de ID.7 geparkeerd staat, kan Side Assist waarschuwen voor achteropkomend verkeer, zoals fietsers. Indien nodig kan het zelfs kortstondig het openen van het portier voorkomen. Het Traffic Alert system maakt gebruik van Car2X-communicatie. Daardoor wordt de bestuurder tijdig geïnformeerd over bijvoorbeeld mogelijk gevaar, wegwerkzaamheden en files.

Productie

De ID.7 Tourer, die wordt gebouwd in het Duitse Emden, net over de grens bij Groningen, is vanaf eind februari te bestellen en wordt in de zomer geleverd.

Bij aanschaf van de nieuwe ID.7 Tourer is t/m 7 jaar onderhoud en de wettelijk verplichte 8 jaar fabrieksgarantie (óf maximaal 160.000 km) op de hoogvoltaccu inbegrepen. Daarnaast is er gratis 24 uur pechhulp binnen Europa. Dankzij het servicenetwerk in Nederland en in Europa zijn Volkswagen-rijders binnen 3 uur weer mobiel bij pech, zoals een lekke band.