Volkswagen toont holografische bediening

29 mei 2019 | De Golf GTI Aurora, een unieke conceptcar die Volkswagen nu in Oostenrijk presenteert op de grootste GTI-bijeenkomst ter wereld, lijkt op het eerste gezicht alleen snel en luidruchtig, maar is tegelijkertijd futuristisch. Waarom? Zijn kofferbak bevat innovatieve tech waarmee het high-end audiosysteem holografisch kan worden bediend.

Bijna iedereen is wel bekend met hologrammen uit Hollywood-films zoals Star Trek en Star Wars. Volkswagen is nu heel dichtbij met een realistische versie van deze technologie. In tegenstelling tot de driedimensionale ervaringen die we in de bioscoop kennen, heb je bij de tech van Volkswagen geen 3D-bril, geen speciale sensorhandschoenen of joysticks nodig. Het glasheldere bedieningshologram zweeft vrij in de lucht, boven de hardware van het audiosysteem die is geïntegreerd in een compacte module in de bagageruimte.

"We creëren het zwevende beeld met behulp van software-algoritmen en innovatieve visuele technologie", aldus Mark Möller, hoofd ontwikkeling bij Volkswagen Group Components. "Het intuïtief te bedienen systeem herkent automatisch de opdrachten van de gebruiker en voert ze vervolgens snel uit. Deze unieke technologie is door Volkswagen zelf ontwikkeld en gepatenteerd. Ook al zal het nog een tijdje duren voordat deze tech beschikbaar komt in productieauto's, met de conceptcar laten we zien dat holografische bediening niet langer science fiction is."

Holografie is een technologie die elke gebruiker al binnen enkele seconden fascineert, want het is niet alleen futuristisch, maar ook intuïtief in gebruik. Mensen zien en leven immers in drie dimensies en snappen daarom snel hoe ze de geprojecteerde 3D-bedieningselementen kunnen gebruiken.

De unieke Golf GTI Aurora conceptcar met holografische bediening is dit weekend te bewonderen op de grootste GTI-bijeenkomst ter wereld, het "Wörthersee Treffen 2019" in Oostenrijk.