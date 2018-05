Volkswagen introduceert Golf GTI TCR

4 mei 2018 | Volkswagen onthult volgende week tijdens het W├Ârthersee-treffen de nieuwe Golf GTI TCR. Het 213 kW / 290pk sterke topmodel van de Golf GTI-reeks komt eind 2018 op de markt.

Op woensdag 9 mei 2018 begint in Reifnitz am Wörthersee het grootste Volkswagen GTI-evenement ter wereld. In 2017 kwamen er 125.000 bezoekers en 7300 auto's naar het Oostenrijkse 'Mekka van de GTI-wereld' en voor dit jaar worden dezelfde aantallen verwacht. Tijdens dit event trekt Volkswagen het doek af van een nieuwe topversie van de GTI-reeks, de Golf GTI TCR. De Golf GTI TCR is een straatversie van de racewagen met dezelfde naam die twee keer de internationale TCR-serie wist te winnen. Zijn viercilinder turbomotor levert 213 kW / 290 pk tussen 5000 en 6800 tpm. Het maximumkoppel van de krachtbron komt al bij 1600 tpm vrij en wordt vasthouden tot 4300 tpm. Standaard is de Golf GTI TCR uitgerust met een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling en een sperdifferentieel op de vooras.

De topsnelheid van Volkswagens krachtigste GTI ligt op 250 km/h, maar het is ook mogelijk om de elektronische begrenzer te laten verwijderen. De Golf GTI TCR haalt dan 264 km/h en pakt zo niet alleen de titel van snelste straatlegale Volkswagen, maar kan ook de 275 kW / 350 pk sterke Golf GTI TCR-racewagen bijbenen.

Sinds 1976 zijn er ruim 2,2 miljoen Volkswagen Golf GTI's verkocht en daarmee is het model een van de succesvolste hot hatches ooit. De originele Golf GTI had 110 pk en maakte sportief rijden betaalbaar. Oorspronkelijk zouden er slechts 5000 exemplaren worden gebouwd. Uiteindelijk zijn dat er 4400 keer zoveel geworden.